Bezpłatne szkolenia wojskowe dla każdego ruszają. To już 5. edycja programu Trenuj z Wojskiem. Można nauczyć się posługiwania się bronią, strzelania na trenażerze, przetrwania, zachowania podczas alarmów, walki wręcz, a nawet rzutu granatem. Kiedy odbywają się szkolenia? Kto może się zgłosić?

Bezpłatne szkolenia wojskowe od maja do lipca 2024 r.

MON informuje:

Otwieramy nabór i zachęcamy do udziału w 5. edycji popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Od 11 maja do 13 lipca – co sobotę – w 2 wybranych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski – zorganizujemy bezpłatne szkolenia wojskowe, które dadzą wskazówki jak czuć się bezpiecznym i jak być bezpiecznym. Tę edycję wzbogacamy wiedzą i umiejętnościami ze styku wojskowości, właściwego zachowania w kryzysie oraz obrony cywilnej.

Trenuj z Wojskiem 5

„Trenuj z wojskiem 5” to cykl sobotnich, otwartych szkoleń wojskowych dla każdego chętnego. Szkolenia poprowadzą żołnierze Wojska Polskiego w swoich jednostkach wojskowych. Przez 10 tygodni będziemy w różnych miejscach w kraju, a szkolenia będą prowadzić żołnierze różnych rodzajów naszych sił zbrojnych. Już teraz można się zapisać na ten dzień do pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowej, czy do wojskowego centrum szkoleniowego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Bezpłatne szkolenia wojskowe - kto może się zgłosić?

Wojskowi instruktorzy zapoznają w trakcie zajęć wszystkich chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że będzie warto i nie będzie nudno.

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią/strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itd.

W poprzednich 4 edycjach oraz jednej edycji specjalnej, w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 23 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. A 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.

Harmonogram szkolenia Trenuj z Wojskiem 5

Harmonogram szkolenia:

11 maja

Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna

Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

18 maja

Gdynia – 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Poznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

25 maja

Zgierz p. Łodzią – 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

Kraków – 6. Brygada Powietrznodesantowa

1 czerwca

Rzeszów – 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Szczecin – 12. Brygada Zmechanizowana

8 czerwca

Warszawa – 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej

Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

15 czerwca

Opole – 10. Brygada Logistyczna

Bydgoszcz – 1. Brygada Logistyczna

Świnoujście – 8. Flotylla Obrony Wybrzeża

22 czerwca

Suwałki – 14. Pułk przeciwpancerny

Katowice – 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

29 czerwca

Poznań – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

6 lipca

Gdynia – Akademia Marynarki Wojennej

Tomaszów Maz. – 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

13 lipca

Warszawa-Wesoła – 1. Warszawska Brygada Pancerna

Gliwice – 6. Brygada Powietrznodesantowa (6 batalion)