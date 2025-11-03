REKLAMA

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja

03 listopada 2025, 12:33
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?

Gdzie wyrzucić kubki z McDonald's?

Teoretycznie wydawać by się mogło, że jednorazowe kubki z McDonald's wyrzuca się do papieru. Czy to faktycznie jest prawidłowa segregacja odpadów? Z czego wykonany jest taki kubek? Czy to rzeczywiście papierowy kubek? Odpowiedzią jest zawsze znak na danym opakowaniu znajdujący się w charakterystycznym trójkącie z trzech strzałek, np. 1 PET, 2 HDPE, 3 PVC,4 LDPE, 5 PP - żółty pojemnik; 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP - niebieski pojemnik; 70 GLS, 71 GLS, 72 GLS - zielony pojemnik. Jakie oznaczenie figuruje na kubku z McDonald's? 81 C/PAP. Oznaczenie to informuje o tym, że oprócz papieru w opakowaniu użyto powłokę polietylenu. Powłoka ta utrudnia recykling papierowych kubków, dlatego należy wyrzucać je do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Gdyby kubek jednorazowego użytku był plastikowy, wyrzucamy go oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

W przypadku kubków papierowych najlepiej poszukać oznaczenia na opakowaniu, które podpowie nam czy są w całości wykonane z papieru i nadają się do segregacji odpadów (worek niebieski na papier), czy są z dodatkiem tworzyw sztucznych i wymagają wrzucenia do worka na śmieci zmieszane (kolor czarny).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie tłumaczy, że w restauracji McDonald's panują inne niż powszechnie przyjęte zasady segregacji odpadów. Jeśli wyrzucamy kubki w restauracji, należy stosować się do zasad opisanych na pojemnikach na odpady (kubki w restauracji wyrzuca się do pojemnika na papier). Natomiast po wyjściu z restauracji, kiedy wyrzucamy do śmietników nienależących do McDonald's, jednorazowe kubki z oznaczeniem 81 C/PAP powinny trafić do czarnych worków czyli pojemników na odpady zmieszane.

Kubek ceramiczny - gdzie wyrzucić?

Kolejnym problemowym przedmiotem, który wiele osób nie wie, gdzie wyrzucić, jest kubek ceramiczny. Cały czy zbity - nie ma znaczenia. Ze względu na to, z czego się składa, nie nadaje się, ani do plastiku, ani do szkła. Co to oznacza? Kubek ceramiczny wyrzucamy do czarnego worka czyli pojemnika na odpady zmieszane.

Zgodnie z zasadami segregacji odpadów w Warszawie do pojemnika na odpady zmieszane wrzuca się tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK. Do odpadów zmieszanych wyrzucamy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • resztki mięsne oraz kości,
  • mokry lub zabrudzony papier,
  • zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe,
  • żwirek z kuwet dla zwierząt,
  • fajans,
  • potłuczone szyby i lustra.

Natomiast nie należy wyrzucać do czarnego worka:

  • sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego,
  • AGD,
  • baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i remontowych,
  • odpadów zielonych,
  • leków,
  • tkanin,
  • chemikaliów.
Źródło: INFOR
