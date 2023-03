PFRON: 6 kroków do otrzymania 80% dofinansowania do zakupu samochodu wartego 150 000 zł.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, w celu złożenia wniosku wnioskodawca musi posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Procedura złożenia wniosku wymaga:

Krok 1. Wybierz rodzaj dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub pasażera;

Krok 2. Określ przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;

Krok 3. Potrzebne jest odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Krok 4. Potrzebne jest oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;

Krok 5. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potrzebne jest potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;

Krok 6. Potrzebne jest oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu.

Kontakt do Oddziałów PFRON w sprawie programu samochodowego

Masz pytanie dotyczące programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością” (samochodowego)? Zadzwoń do Oddziału PFRON, który realizuje go w Twoim województwie! Pracownicy PFRON są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Numery telefonów do Oddziałów PFRON Oddział Dolnośląski (71) 34 67 440 Oddział Kujawsko-Pomorski (56) 68 14 400 Oddział Lubelski (81) 466 76 00 Oddział Lubuski (68) 42 27 800 Oddział Łódzki (42) 20 50 100 Oddział Małopolski (12) 31 21 400 Oddział Mazowiecki (22) 311 83 12 Oddział Opolski (77) 88 72 000 Oddział Podkarpacki (17) 28 39 300 Oddział Podlaski (85) 73 38 700 Oddział Pomorski (58) 350 05 00 Oddział Śląski (32) 49 32 100 Oddział Świętokrzyski (41) 23 09 700 Oddział Warmińsko-Mazurski (89) 722 90 00 Oddział Wielkopolski (61) 66-64-600 Oddział Zachodniopomorski (91) 350-97-00

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jest w dwóch wariantach:

samochód kupuje osoba niepełnosprawna i ona ma go prowadzić, samochód ma służyć do przewożenia tej osoby.

Program "Mobilność osób z niepełnosprawnością" – kto może skorzystać?

Z programu "Mobilność osób z niepełnosprawnością" skorzysta osoba z niepełnosprawnością, która:

nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

stopniu niepełnosprawności; oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Osoba niepełnosprawna prowadzi samochód – progi dofinansowania

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PFRON wynosi:

do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu

nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%

nadwyżka między 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

Są obawy, że z tego dofinansowania będzie trudno skorzystać. W praktyce samochód dla osoby spełniającej warunki PFRON, może wymagać poważnych przeróbek pozwalających np. wjazd wózka na miejsce kierowcy. Przebudowa samochodu może wymagać wyjęcie fotela kierowcy, zmiany mechanizmów sterowania gazem/hamulcem i wymóg automatycznej skrzyni biegów. A to oznacza koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część środków można próbować pozyskać od PFRON.

Są też wątpliwości, na ile osoby z tak poważną sytuacją zdrowotną jak opisano w dokumentacji PFRON, będą w stanie samodzielnie prowadzić samochód.

Internauta Rafa zwrócił uwagę, że osoby te często nie mają też prawa jazdy. Sytuacja częsta, gdy osoba boryka się z tak poważną niepełnosprawnością od urodzenia albo młodości:

"Dla tych osób, które są w stanie się samodzielnie poruszać jest inny program mianowicie dofinansowanie do oprzyrządowania (70000). Kiedyś już było dofinansowania do samochodu dla takich osób. Natomiast dla osób ze szczególnymi potrzebami nie było nigdy i nie było z tym większego problemu. Jeśli chodzi o niepełnosprawnego kierowcę to tutaj się w pełni zgadzam, mało kto z tego skorzysta. Po pierwsze taki maksymalnie sześcioletni samochód kosztuje dużo, dużo więcej (chodzi mi o specjalne o przylądowanie jak choćby sterowanie joystickiem), a po drugie bardzo ograniczająca jest konieczność posiadania prawa jazdy. Jeżeli ktoś nie ma, a chciałby zrobić najpierw musi kupić sobie dostosowany samochód bez żadnego dofinansowania... Rozumiem że każdy by chciał dostać dofinansowanie. Rozumiem również osoby które poruszają się o kulach. Swoją drogą zobaczcie, o ile aktualnie jest droższe dostosowanie samochodu :)".

Wskazał też, że osoby poruszające się o kulach mają prawo do programu doposażenia samochodu, z którego można otrzymać do 70 000 zł. Poniżej link do omówienia tego programu.

PFRON: 70 000 zł dofinansowania do wyposażenia samochodu osoby niepełnosprawnej

Charakteryzuje się tym, że nie ma zamkniętego katalogu rzeczy, które za 70 000 zł można kupić. Hipotetycznie może być to każdy dodatkowy element samochodu, o ile pomaga w radzeniu sobie z niepełnosprawnością.

Samochód prowadzi pomocnik osoby niepełnosprawnej – progi dofinansowania

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu

nadwyżka między 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%

nadwyżka między 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%.

Ten wariant dofinansowania może się cieszyć większą popularnością. Bo samochód będzie prowadziła osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla wariantu pierwszego dofinansowania z PFRON.