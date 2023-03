PFRON: Co się zmienia w formularzach DEK i INF?

DEK-2-a i DEK-2-b

Jeżeli kwota wpłaty nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, to wpłatę należy potrącić ze środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji, przez trzy kolejne miesiące (tj. za drugi, trzeci lub czwarty miesiąc następujący po miesiącu ujawnieniu różnicy). Jeżeli pracodawca nie potrąci tej wpłaty z tych środków, to kwota wpłaty w części niepotrąconej podlega niezwłocznej wpłacie na Fundusz.

Zmiany te wymagają zmiany treści dotychczasowych wzorów deklaracji DEK-2-a i DEK-2-b poprzez określenie ich w załącznikach nr 5 i 6 do rozporządzenia. Deklaracje te składają dysponenci zakładowych funduszy: deklarację DEK-2-a składają dysponenci zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a deklarację DEK‑2‑b – dysponenci zakładowego funduszu aktywności.

W deklaracji DEK-2-a zostały dodane poz. 25 i 26, a w deklaracji DEK-2-b – poz. 19 i 20. Pozycja 25 DEK-2-a i pozycja 19 DEK-2-b służą do wykazywania wpłaty, o której mowa w art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji, która będzie przekraczała pięciokrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a więc będzie podlegać obowiązkowi wpłaty w całości. Odpowiadają im dodane objaśnienia nr 21 w deklaracji DEK-2-a i nr 16 w deklaracji DEK-2-b.

Natomiast w poz. 26 DEK-2-a i w poz. 20 DEK-2-b będą wykazywane wpłaty, które kwalifikują się do potrącenia ze środków, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji (z uwagi na to, że nie przekraczały pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym), jednak w drugim, trzecim i czwartym miesiącu po miesiącu ujawnienia różnicy – nie zostały w pełni potrącone. Niepotrąconej części wpłat odpowiadają dodane objaśnienia nr 22 w deklaracji DEK-2-a i nr 17 w deklaracji DEK-2-b.

Pozostałe zmiany nowych deklaracji w porównaniu z dotychczasowymi wzorami polegają na dodaniu w bloku informacyjnym dodatkowej podstawy prawnej dotyczącej wpłaty określonej w art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji. Ponadto przenumerowano pozycje w związku z dodaniem dodatkowych wspomnianych pozycji. W deklaracji DEK-2-a dotychczasowe poz. 25–32 stały się poz. 27–34 (wymagało to zmian w przypisach – zmienione przypisy to obecne przypisy o numerach: 13, 14, 27, 28 i 30). Natomiast w deklaracji DEK-2-b – dotychczasowe poz. 19–25 stały się poz. 21–27 (wymagało to zmian w przypisach – zmienione przypisy to obecne przypisy o numerach: 12, 13, 21, 22 i 24). Dodatkowo zaktualizowano publikatory ustaw przywołanych w DEK-2-a i DEK-2-b.

Od kiedy nowe wzory?

Rząd przewiduje się, że dokumenty za okresy do marca 2022 r. będą składane na formularzach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, a ich zmiana będzie docelowo dokonywana na nowych formularzach.

DEK-R

Jedyna zmiana w deklaracji DEK-R polega na dodaniu w bloku informacyjnym nowej podstawy prawnej rozliczenia wpłat (art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji).

DEK-Z

Natomiast zmiany w deklaracji DEK-Z wynikają zarówno z ustawy zmieniającej, jak i z ustawy o ekonomii społecznej. Zmiana wynikająca z ustawy zmieniającej polega na dodaniu w bloku informacyjnym nowej podstawy prawnej rozliczenia wpłat (art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji).

DEK-Z a INF-A

Natomiast ustawą o ekonomii społecznej rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON oraz nałożono na nie obowiązek składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, w tym informacji ewidencyjnej INF-Z (zmiany do art. 21 ust. 2f i art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Biorąc pod uwagę, że w systemie wpłat na PFRON dokumenty ewidencyjne, tj. deklaracja DEK-Z oraz informacja INF-Z, mogą być składane zamiennie tak, by ponownie nie składać tych dokumentów i nie powielać tych samych danych, gdy pracodawca już je przekazał w siostrzanym dokumencie – zakresy informacyjne tych dokumentów są ze sobą zsynchronizowane. Skoro w zatem INF-Z znajdą się dane identyfikujące nową grupę uprawnionych sprzedających, o których mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji, to takie same zmiany należało wprowadzić do wzoru DEK-Z. Dlatego proponuje się dodanie poz. 36 (status przedsiębiorstwa społecznego), 37 (data uzyskania tego statusu) i 38 (data utraty statusu) wraz z objaśnieniami nr 27–29. Konstrukcja tych pozycji jest analogiczna do konstrukcji danych dotyczących statusu pracodawcy chronionego rynku pracy (poz. 30–32 DEK-Z). Rozszerzenie kręgu uprawnionych sprzedających nastąpiło z dniem 30 października 2022 r. Dlatego za okresy do września 2022 r. włącznie pracodawca wykazuje w poz. 35 kod innego pracodawcy. Zmiana ta wymagała przenumerowania pozostałych pozycji w DEK-Z oraz korekt odwołania w objaśnieniach do pozycji 54 (dotychczasowa poz. 51 DEK-Z).

DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-u i DEK-W

W pozostałych formularzach (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-u i DEK-W) zaktualizowano adresy publikacyjne powołanych w nich aktów prawnych.

Vacatio legis

Jednocześnie niezbędne jest zapewnienie 4-miesięcznego okresu na wdrożenie zmian w systemie e-PFRON2. Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać deklaracje na dotychczasowych formularzach.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Źródło informacji

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia