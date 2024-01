Nie przegap terminu! Wniosek do PFRON do 8 stycznia 2024 r. Złożysz i odzyskasz refundację składek ZUS od 6 sierpnia 2023 r.

zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne .

Jak przywrócić termin składania wniosku Wn-D lub Wn-U-G lub Wn-U-A4

Na podstawie nowych przepisów – z przyczyny przedłużenia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wg wcześniejszych przepisów nie mogły być przedłużone – istnieje możliwość korygowania wniosków złożonych w terminie lub sporządzenia wniosku zwykłego po terminie. Przy wniosku o dofinansowanie lub refundację złożonym nieterminowo niezbędne jest, aby złożyć także wniosek o przywrócenie terminu. Aby PFRON mógł przywrócić termin trzeba spełnić trzy warunki:

wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;

uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy wnioskodawcy;

dopełnić czynności, dla której termin został przekroczony - czyli złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami za dany miesiąc5.

Prośbę o przywrócenie terminu, w zależności od wybranej formy składania dokumentów, możecie Państwo wysłać:

w wersji papierowej (na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa) lub

elektronicznie za pośrednictwem SODiR poprzez moduł Korespondencja lub

elektronicznie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP

Jeśli z powodu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie złożono wniosku Wn-D, Wn-U-G lub Wn-U-A w terminie, to możecie Państwo do 8.01.2024 r. złożyć zaległe wnioski i równolegle wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu trzeba powołać się na wsteczne przywrócenie – przepisem prawa 6 - ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu