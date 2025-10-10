REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » 60 000 osób bez świadczenia przez 70 punktów. Stopień umiarkowany bez szans na wspierające. I z niskim zasiłkiem pielęgnacyjnym

60 000 osób bez świadczenia przez 70 punktów. Stopień umiarkowany bez szans na wspierające. I z niskim zasiłkiem pielęgnacyjnym

10 października 2025, 19:04
[Data aktualizacji 10 października 2025, 19:19]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nadzieja dla osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany i lekki) na korzystne zmiany w świadczeniu wspierającym? Mają polegać na obniżeniu progu punktów w decyzji wydawanej przez WZON (tzw. poziom potrzeby wsparcia). Obecnie próg jest tak ustawiony, że preferuje co do otrzymania świadczenia wspierającego, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w stanie ciężkim. Było to 87 punktów w 2024 r. (teraz w 2025 r. jest 78 punktów). W efekcie do marcu 2025 r. świadczenie to otrzymało 120 000 osób, ale 60 000 odeszło z kwitkiem w tym np. osoby niepełnosprawne niewidome, czy sparaliżowane po przerwaniu rdzenia kręgowego (poruszające się na wózku), ale ze sprawnymi rękami. Bo takie osoby umieją sobie zrobić herbatę czy pojechać na zakupy więc są według WZON samodzielne. Są pokrzywdzone przez próg 70 punktów, którego nie przekroczyli. Bo osoba z przerwanym rdzeniem kręgowym albo niewidoma powinny otrzymać świadczenie wspierające. Stąd postulat obniżenie progu do 60 punktów. Na czym polega krzywda osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym i lekkim? Świadczenie wspierające przecież nie jest dla nich (nawet przy obniżeniu limitu punktów do 60)? Krzywda polega na tym, że rząd rozwija świadczenie wspierające ale jednocześnie nie ma świadczeń dla lżejszych rodzajów niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny dla stopnia umiarkowanego wynosi 215,84 zł. To 5% wartości świadczenia wspierającego. I nie będzie podwyższany do 2028 r.

Świadczenie wspierające powinno być od 60 punktów. Taka jest opinia osób niepełnosprawnych. I to ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bo nawet one nie "łapią się" na świadczenie wspierające (jeżeli tylko mają sprawne ręce i mogą sobie zrobić posiłek czy ubrać się).

Jest wielka nadzieja dla osób niepełnosprawnych na korzystne zmiany w świadczeniu wspierającym. Liczą na obniżenie progu punktów w decyzji wydawanej przez WZON (tzw. poziom potrzeby wsparcia).

Obecnie próg jest tak ustawiony, że preferuje co do otrzymania świadczenia wspierającego, osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Było to 87 punktów w 2024 r. (teraz jest 78 punktów). W efekcie np. w październiku 2024 r. świadczenie to otrzymało tylko około 5%-6% osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w całej puli beneficjentów).

W mojej ocenie nadzieje te nie spełnią się - nie będzie obniżki progu 78 punktów (dla 2025 r.) i 70 punktów (dla 2026 r.). Nie ma środków na świadczenia dla wszystkich osób niepełnosprawnych więc jest tworzony system, który preferuje wsparcie dla znacznego stopnia niepełnosprawności. Dlatego są nierealne nadzieje osób niepełnosprawnych (i ich rodzin), że w poniższym harmonogramie pojawi się obniżony próg z 70 punktów do np. 60 punktów (dla 2027 r.)

Zobacz również:

I etap w 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla najbardziej poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami - punkty określające poziom potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt

II etap w 2025 r. – świadczenie wspierające dla punktów 78 do 86 pkt (jeżeli opiekun np. zrezygnuje ze starego świadczenia pielęgnacyjnego, to obowiązuje go limit 70 punktów także teraz - jest to nieopłacalne z uwagi na niską wartość świadczenia wspierającego w porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego).

III etap od 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Czy będzie nowelizacja przepisów i IV etap dla 2027 r. z progiem np. 60 punktów?

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają co liczyć że w 2027 r. będzie kolejna obniżka w zakresie ww. punktów i zostanie wprowadzony dolny próg 60 punktów (albo niżej). I pozwoliłoby im to na korzystanie ze świadczenia osobom (w większym wymiarze niż obecnie). Lekki stopień jest całkowicie poza świadczeniem wspierającym.

Obniżka progu punktowego dla świadczenia wspierającego?

Jest ciekawy element nowych świadczeń. W świadczeniu wspierającym (w 2025 r.) i rencie wdowiej (w 2027 r.) założono, że po jakimś czasie od wejścia w życie nowych przepisów odbędzie się weryfikacja i sprawdzenie założeń nowych przepisów. Odpowiednie instytucje sprawdzą, co działa a co nie np. w świadczeniu wspierającym. Następnym krokiem będzie ewentualna nowelizacja przepisów. I przy tej okazji pojawiła się możliwość obniżenia progu 70 punktów np. do 60 (albo np. zmiana limitów dla renty wdowiej albo odejście od wymogu 55 lat (dla wdowy) i 60 lat (dla wdowca) co do momentu śmierci współmałżonka).

Świadczenie wspierające a zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. i dalej

Dobrym przykładem zróżnicowania wsparcia z budżetu między niskim dla stopnia umiarkowanego i lekkiego, a wysokim dla znacznego stopnia niepełnosprawności, jest porównanie zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł - bez podwyżki aż do 2028 r.) a świadczenia wspierające (4134 zł - co roku waloryzacja w ślad za podwyżką renty socjalnej).

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Świadczenie to nie jest waloryzowane od 2019 r.! Rządy w tym okresie zignorowały konieczność korekty wartości zasiłku pielęgnacyjnego choćby z uwagi na inflację. Przepisy o świadczeniu wspierającym są tak skonstruowane, że w praktyce większa część osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny nie otrzymuje świadczenia wspierającego.

Przykład

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Świadczenie wspierające może otrzymać tylko osoba pełnoletnia więc 18-latek i osoba starsza spełniające ww. przesłanki dla zasiłku pielęgnacyjnego ma małe szanse na świadczenie wspierającego. 

Potwierdzają to dane o strukturze przyznanych świadczeń wspierających. Tylko 5%-6% otrzymują osoby niepełnosprawne

Przykład

Do 31 października 2024 r. WZON (wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydały 163 000 decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Decyzję określającą potrzebę wsparcia na poziomie 87 punktów i więcej uzyskało 85 096 osób – tym samym, osoby te zyskały możliwość otrzymania świadczenia wspierającego. Spośród tych osób 72,3% (61 525) posiada znaczny stopień niepełnosprawności. UWAGA! Tylko 5,4% (4 605) stopień umiarkowany.

Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 r. (bez zmian)

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności, umiarkowany i znaczny - czym się różnią?

Dla odpowiedzi na to pytanie sięgamy do art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Link do ustawy w Sejmie.

Znaczny stopień niepełnosprawności - tu zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - tu zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności tu zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Ważne

Mamy też definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji, co oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
Alimenty dla dziecka – czy MOPS może wystąpić w powództwem?
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
Kto by pomyślał? Zasiłek z MOPS upokorzeniem
Kto by pomyślał? Zasiłek z MOPS upokorzeniem
Źródło: INFOR
Sektor publiczny
