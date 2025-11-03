REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?

Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 22:40
[Data aktualizacji 03 listopada 2025, 22:43]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Gminy już przyjmują wnioski o bony ciepłownicze
Gminy już przyjmują wnioski o bony ciepłownicze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?

Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo?

Kryteriów do otrzymania bonu ciepłowniczego jest kilka. Wymienia je art. 2 ust. 1 ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z tym przepisem, bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym korzystającemu z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne, gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 3272,69 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 2454,52 zł.

Co to oznacza w praktyce?

Otóż bon zostanie wypłacony tym gospodarstwom domowym, które łącznie spełniają następujące warunki:

REKLAMA

• osiągają przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3272,69 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych) i 2454,52 zł na osobę (dla gospodarstwa domowego wieloosobowego);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• korzystają z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne (tzw. centralne ogrzewanie);

• jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł/GJ netto.

Przez system ciepłowniczy rozumie się sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem (art. 2 pkt 2 ustawy).

Warto pamiętać, iż w przypadku bonu stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Świadczenie jest zatem odpowiednio zmniejszane o kwotę przekroczenia. Minimalna wysokość bonu to 20 zł.

Bon ciepłowniczy 2025 - kwoty

Ile można dostać maksymalnie?

W 2025 r. (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.) bon wynosi:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

• 1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 1750 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

W 2026 r. bon będzie obejmował dłuższy okres (od 1 stycznia do 31 grudnia), dlatego będą obowiązywały wyższe kwoty: odpowiednio 1000, 2000 i 3500 zł.

Czy każda gmina wypłaci bon ciepłowniczy? [Przykłady]

W praktyce nie każda gmina wypłaci bon ciepłowniczy. Zależy to od korzystania z ciepła systemowego i jego ceny. Może się też zdarzyć, iż wnioski złożą tylko mieszkańcy niektórych osiedli. Z tego powodu o szczegóły warto dopytać w swojej miejscowości.

Przykład

W gminie X nie ma ani jednej systemowej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy ogrzewają swoje domy własnymi piecami zasilanymi gazem i innymi paliwami. W takim przypadku gmina nie będzie realizowała wypłat bonu.

Przykład

W gminie Y większość mieszkańców nie skorzysta z bonu ciepłowniczego, ponieważ ceny ciepła systemowego są niższe niż 170 zł/GJ netto.

Przykład

W gminie Z jednostkowa cena ciepła netto wynosi 182 zł netto/GJ. Mieszkańcy mogą zatem od 3 listopada 2025 r. składać wnioski o bon ciepłowniczy.

Według szacunków Ministerstwa Energii z bonu będzie mogło skorzystać około 402 tys. gospodarstw domowych.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek o bon za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. składa się od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Wnioski o bony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. będą przyjmowane od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Dokumenty składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Często obsługą nowego świadczenia zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Wniosek można złożyć osobiście lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego. Elektronicznie wnioski składa się przez platformę ePUAP, aplikację mObywatel i stronę https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wyplate-bonu-cieplowniczego.

Najczęściej do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni/wspólnoty potwierdzające fakt korzystania gospodarstwa domowego z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. W sytuacji, gdy gospodarstwo domowe jest stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym dostarczającym na jej potrzeby ciepło przez system ciepłowniczy, wówczas nie załącza zaświadczenia. Informacje o korzystaniu ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i jednoskładnikową cenę ciepła netto wskazuje się wówczas w samym wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Ważne

Ministerstwo Energii uruchomiło specjalną infolinię w sprawie bonu ciepłowniczego. Pod numerem telefonu +48 22 25 00 153 można uzyskać informacje o wnioskach, zasadach i realizacji świadczenia. Infolinia jest czynna w dni robocze, w godzinach 10:00–14:00.

Szczegóły znajdziemy też na stronie internetowej Ministerstwa Energii https://www.gov.pl/web/energia/bon-cieplowniczy2

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1302)

Powiązane
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
Zasiłek z MOPS na pogrzeb. Od 1 stycznia 2026 r. nowe zasady
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski
Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo? Nowe wsparcie finansowe dla Polaków. Nawet 1750 zł do ogrzewania w 2025 roku! Już można składać wnioski
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?
03 lis 2025

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Wszystkich Świętych 2025: zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej, zamknięte ulice, dojazd do cmentarzy
30 paź 2025

Zapowiadają się szerokie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych. W wielu miastach na ulice wyjadą linie cmentarne, a inne środki komunikacji miejskiej będą funkcjonować według zmienionych rozkładów.
Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? [WYWIAD]
30 paź 2025

Jak bezpiecznie przechowywać i przygotowywać żywność jesienią i zimą? W ramach kampanii EFSA Safe2Eat rozmawiamy z doktorem Jackiem Postupolskim ekspertem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

REKLAMA

Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach agd? Nie każdy styropian nadaje się do recyklingu
30 paź 2025

Gdzie wyrzucać styropian po sprzętach agd? Do pojemnika żółtego, czarnego, a może bezpośrednio do PSZOK-u? Nie każdy nadaje się do recyklingu. Styropian opakowaniowy trafia do innego miejsca niż styropian po jedzeniu czy styropian budowlany.
Pomagają pomagać. Pożyczki dla ekonomii społecznej
03 lis 2025

Są firmy i organizacje, których celem jest nie tyle zysk, co przede wszystkim pomaganie ludziom. To podmioty ekonomii społecznej, które łączą działalność gospodarczą z misją społeczną. Często to jednak one same potrzebują finansowania, by wystartować z nowymi usługami, utrzymać działalność albo się rozwijać.
Spór w Krakowie. O pieniądze i przestrzeganie prawa. Prywatne przedszkola kontra miasto [List otwarty]
29 paź 2025

Dyrektorzy przedszkoli niepublicznych w Krakowie uważają, że miasto stosuje błędną prawnie metodę obliczania dotacji. W efekcie niepubliczne oraz publiczne niesamorządowe przedszkola w Krakowie znalazły się na krawędzi przepaści finansowej. Dyrektorzy nie chcą ujawniać swoich imion i nazwisk.
Wstrzymywanie planowych zabiegów w szpitalach to ekonomiczny absurd. Zamrożony blok operacyjny kosztuje tyle samo, co działający … tylko nie leczy
29 paź 2025

Zawieszanie planowych zabiegów ma być sposobem na „oszczędności” w szpitalach. W rzeczywistości to finansowa i medyczna pułapka: pacjenci wracają później na SOR w gorszym stanie, koszty rosną, a zaufanie do systemu znika. Szpital nie jest urzędem — nie może „zawiesić przyjmowania interesantów” - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

REKLAMA

Precedens. Setki gmin chcą do sądu po Szczecinie. Ten pozwie Skarb Państwa o 111 mln zł. Bo nie wystarczało nawet na pensje nauczycieli
28 paź 2025

Miasto Szczecin pozwie Skarb Państwa domagając się zwrotu ponad 111 mln zł z tytułu różnicy w otrzymanej subwencji oświatowej a faktycznie poniesionymi wydatkami na edukację. "Subwencja oświatowa od 2018 r. nie wystarczała nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli" prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Zdaniem Andrzeja Porawskiego: "Gdyby zaistniał taki precedens to będzie on w interesie wszystkich samorządów”. Miasto żąda ponad 111 mln zł za okres 2018-2020.
eZUS zastąpi PUE ZUS. Nowy portal z prostszą obsługą i większym bezpieczeństwem
28 paź 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje duże zmiany dla swoich klientów. Trwają prace nad nowym portalem eZUS, który już wkrótce zastąpi dobrze znaną Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Serwis ma być bardziej intuicyjny, bezpieczniejszy i dostępny dla wszystkich – także osób z niepełnosprawnościami.

REKLAMA