Wniosek od 3 listopada 2025 r. Kto dostanie nowe świadczenie z MOPS?

Od 3 listopada 2025 r. gminy przyjmują wnioski o bon ciepłowniczy. O nowe świadczenie można też ubiegać się w tradycyjnej papierowej formie, jak również drogą elektroniczną. Komu przysługuje takie wsparcie i ile wynosi? Czy w każdym ośrodku pomocy społecznej otrzymamy bon?

Bon ciepłowniczy 2025 - dla kogo?

Kryteriów do otrzymania bonu ciepłowniczego jest kilka. Wymienia je art. 2 ust. 1 ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.

Zgodnie z tym przepisem, bon ciepłowniczy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym korzystającemu z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne, gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 3272,69 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu na osobę nie przekracza kwoty 2454,52 zł.

Co to oznacza w praktyce?

Otóż bon zostanie wypłacony tym gospodarstwom domowym, które łącznie spełniają następujące warunki:

• osiągają przeciętny miesięczny dochód w wysokości 3272,69 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych) i 2454,52 zł na osobę (dla gospodarstwa domowego wieloosobowego);

• korzystają z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne (tzw. centralne ogrzewanie);

• jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł/GJ netto.

Przez system ciepłowniczy rozumie się sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem (art. 2 pkt 2 ustawy).

Warto pamiętać, iż w przypadku bonu stosuje się tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Świadczenie jest zatem odpowiednio zmniejszane o kwotę przekroczenia. Minimalna wysokość bonu to 20 zł.

Bon ciepłowniczy 2025 - kwoty

Ile można dostać maksymalnie?

W 2025 r. (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.) bon wynosi:

• 500 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

• 1000 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

• 1750 zł dla gospodarstwa domowego – gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

W 2026 r. bon będzie obejmował dłuższy okres (od 1 stycznia do 31 grudnia), dlatego będą obowiązywały wyższe kwoty: odpowiednio 1000, 2000 i 3500 zł.

Czy każda gmina wypłaci bon ciepłowniczy? [Przykłady]

W praktyce nie każda gmina wypłaci bon ciepłowniczy. Zależy to od korzystania z ciepła systemowego i jego ceny. Może się też zdarzyć, iż wnioski złożą tylko mieszkańcy niektórych osiedli. Z tego powodu o szczegóły warto dopytać w swojej miejscowości.

Przykład W gminie X nie ma ani jednej systemowej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy ogrzewają swoje domy własnymi piecami zasilanymi gazem i innymi paliwami. W takim przypadku gmina nie będzie realizowała wypłat bonu.

Przykład W gminie Y większość mieszkańców nie skorzysta z bonu ciepłowniczego, ponieważ ceny ciepła systemowego są niższe niż 170 zł/GJ netto.

Przykład W gminie Z jednostkowa cena ciepła netto wynosi 182 zł netto/GJ. Mieszkańcy mogą zatem od 3 listopada 2025 r. składać wnioski o bon ciepłowniczy.

Według szacunków Ministerstwa Energii z bonu będzie mogło skorzystać około 402 tys. gospodarstw domowych.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wniosek o bon za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. składa się od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Wnioski o bony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. będą przyjmowane od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Dokumenty składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Często obsługą nowego świadczenia zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Wniosek można złożyć osobiście lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego. Elektronicznie wnioski składa się przez platformę ePUAP, aplikację mObywatel i stronę https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wyplate-bonu-cieplowniczego.

Najczęściej do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni/wspólnoty potwierdzające fakt korzystania gospodarstwa domowego z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. W sytuacji, gdy gospodarstwo domowe jest stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym dostarczającym na jej potrzeby ciepło przez system ciepłowniczy, wówczas nie załącza zaświadczenia. Informacje o korzystaniu ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i jednoskładnikową cenę ciepła netto wskazuje się wówczas w samym wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Ważne Ministerstwo Energii uruchomiło specjalną infolinię w sprawie bonu ciepłowniczego. Pod numerem telefonu +48 22 25 00 153 można uzyskać informacje o wnioskach, zasadach i realizacji świadczenia. Infolinia jest czynna w dni robocze, w godzinach 10:00–14:00.

Szczegóły znajdziemy też na stronie internetowej Ministerstwa Energii https://www.gov.pl/web/energia/bon-cieplowniczy2