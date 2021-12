Związek Miast Polskich z apelem o odrzucenie "lex Czarnek"

O odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, znanej jako "lex Czarnek" zaapelował we wtorek Związek Miast Polskich. Samorządowcy stoją na stanowisku, że planowane zmiany to "zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę".

"Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym, znany jako +lex Czarnek+, który trafi za chwilę pod obrady Sejmu to zamach na wolną, samorządną, otwartą i nowoczesną szkołę. Projektowane zmiany, w zgodnej opinii nauczycielskich związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, władz samorządowych i organizacji społecznych prowadzących działania na rzecz edukacji, uderzają w polskie szkoły. Naruszają prawa rodziców, dzieci i młodzieży, pogłębiają nierówności, utrudniają pracę nauczycieli i nauczycielek, a w konsekwencji obniżają jakość polskiej edukacji" – czytamy w stanowisku Związku Miast Polskich.

Wzmocnienie roli kuratora

Projekt nowelizacji przyjęła w połowie listopada Rada Ministrów. Projektowane przepisy wzmacniają rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.Krytycy planowanych rozwiązań sprzeciwiają się koncepcji wyboru dyrektora szkoły przez kuratora. Obecnie dyrektor wybierany jest w procedurze konkursowej, w której po trzy głosy mają samorząd jako organ prowadzący szkoły oraz kuratorium oświaty jako organ nadzoru, po dwa - przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców, a po jednym przedstawiciel organizacji związkowych. Po zmianie, kuratorium może wydelegować nawet pięciu przedstawicieli, co da mu możliwość decydującego wpływu na wybór dyrektora.

Do 3 lat więzienia dla dyrektora szkoły

Związek krytykuje też plany wprowadzenia kar do 3 lat więzienia dla dyrektora szkoły/placówki za "przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego szkodę". Samorządowcy zwracają uwagę, że przepisy regulujące odpowiedzialność dyrektora już istnieją - kierownik placówki oświatowej na podstawie art. 231 §1 Kodeksu karnego odpowiada za przekroczenie uprawnień jak każdy funkcjonariusz publiczny.

Stanowisko strony rządowej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował we wtorek, że za tydzień, we wtorek Sejm zajmie się projektem nowelizacji. "Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów. Zwiększy się również świadomość uczniów i rodziców o treściach zawartych w zajęciach prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Decyzja o udziale dziecka w tych zajęciach będzie należała do rodziców" – podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.