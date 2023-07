Warszawska Starówka obchodzi 70. urodziny! Sprawdź, jakie kryje sekrety

Program Nasze Łowiska, to projekt prowadzony przez Wody Polskie, zgodnie z którym jedno zezwolenie i jedna opłata roczna uprawniają osobę posiadającą kartę wędkarską do amatorskiego wędkowania przez cały rok we wszystkich obwodach i łowiskach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie. Ile kosztuje takie zezwolenie i jakie są zasady programu Nasze Łowiska?