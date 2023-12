Na Kaszubach jada się sernik z ziemniakami, w Małopolsce królewski sernik aż z pięciu warstw. Lepszy jest z rodzynkami czy bez?

Sernik jest najbardziej popularnym polskim ciastem. Pieczemy go na co dzień i od święta, jest też częstym wyborem jako deser w restauracji. Trudno sobie wyobrazić święta bez sernika.

Wartościowy twaróg

Przepisy na sernik trudno zliczyć, chyba w każdym domu smakuje inaczej (podobnie jest z bigosem i sałatką jarzynową). Każdy ma swój sposób na najlepsze serowe ciasto, a w każdym przepisie najważniejszy jest polski, wyjątkowy na skalę światową – twaróg.

Twaróg to wysokiej jakości, łatwo przyswajalne białko, wspierające procesy budulcowe organizmu. To także produkt z wysoką zawartością witaminy B12, która m.in. wspomaga zdrowie naszego układu nerwowego i funkcji psychologicznych, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Najstarszy przepis na sernik

Na wielu stołach podczas świąt Bożego Narodzenia zagości sernik. Tylko który przepis na to słynne, polskie ciasto jest najstarszy i który z nich możemy traktować jako przepis źródłowy?

Według przepisu na serownik z 1910 roku, zapisanego przez Antoniego Teslara, kucharza hrabiów Potockich z Krzeszowic k. Krakowa, potrzeba aż 3 kg sera, 1 ugotowaną w całości pomarańczę, którą należy przecierać przez gęste sito i wrzucić do dużej miski (zastosowane ilości wskazują na tradycję przyjmowania wielu gości). Oddzielnie w cieple ubija się 54 żółtka z 75 dag cukru, a do otrzymanej masy delikatnie należy dodać ubitą pianę z 54 białek. Taką masą rozprowadza się powoli ser i dosypuje 28 dag mąki oraz wlewa 42 dag klarowanego masła, do tego należy dodać dużo cykaty (kandyzowane skórki owocowe), rodzynki sułtańskie i korynckie. Wszystko to wykłada się na wcześniej upieczony spód z kruchego ciasta i piecze w wolnym piecu (w niskiej temperaturze) przez 1,5 godziny.

Tradycyjny przepis na sernik ma także Jura Krakowsko-Częstochowska. Tam można zjeść pyszny sernik jurajski. To prostokątne ciasto serowe przygotowywane z dwukrotnie mielonego twarogu, do którego dodajemy żółtka utarte z cukrem i masłem. Do tak przygotowanej masy dokładamy na sztywno ubitą pianę, delikatnie mieszając. Serową masę wykładamy na wcześniej upieczone kruche ciasto. Specjalne ramki z drewna wiśni, w których jest pieczony sernik jurajski, nadają mu wyjątkowego smaku. Wierzch ciasta pokrywa cienka warstwa galaretki i wiórki kokosowe lub biała czekolada.

W Ryczowie, w woj. małopolskim można spróbować sernika królewskiego udekorowanego upieczoną pianką o nieregularnym, falującym kształcie i oprószonym wiórkami kokosowymi. Po przekrojeniu sernika można znaleźć pięć warstw: ciasto półkruche, jasnokremową masę serową, czekoladową masę serową, piankę i rodzynki. Do tego sernika zamiast masła należy dodać olej. Przepis przewiduje też długie, godzinne pieczenie w temperaturze 180ºC.

W województwie łódzkim, na wsiach Polski środkowej, już od XIX w. na świątecznych stołach króluje sernik z Nagawek. To ciasto z masą serową, posypane kruszonką, jest wypiekane na cieście kruchym lub drożdżowym. Jak na sernik przystało jego głównym składnikiem jest dobrze odciśnięty, tłusty twaróg z dodatkiem jaj, cukru i masła, aromatyzowany skórką z cytryny. Występuje w wersji z lukrem albo kruszonką.

W województwie podkarpackim sernikiem tradycyjnym jest serownik handzlowski, do którego spód jest przygotowywany najczęściej z ciasta drożdżowego, a masa serowa z mielonego twarogu, żółtek, masła (nie wolno topić) i cukru. Do utartej masy dodaje się ubitą pianę z białek z cukrem oraz wzbogacamy wanilią i rodzynkami. Serownik dekoruje się przed pieczeniem paseczkami z ciasta, ułożonymi na krzyż i piecze godzinę w posmarowanej smalcem „patelni”.

Sernik z ziemniakami

Pojezierze Kaszubskie to już zupełnie inne sernikowe tradycje. Ten rejon charakteryzuje się tradycją pieczenia kaszubskiego sernika z ziemniakami. Ugotowane i przeciśnięte przez praskę ziemniaki należy mieszać ze zmielonym, co najmniej dwukrotnie, twarogiem i utartym masłem z cukrem, żółtkami i na końcu porcjami dodaj się ubite na sztywną pianę białka. Dodaje się też pomarańczową skórkę i rodzynki. Piecze 1,5 h w 175ºC i pokrywa białym lub kakaowym lukrem.

Wśród tradycyjnych przepisów znaleźć można jeszcze sernik z kartoflami z Jaszczowa, serowiec sędziszowski i syrnik z krupami, a w cukierniach i na polskich stołach można spotkać więcej różnorakich nazw i smaków serników.

Organizatorem kampanii „Polskie produkty mleczne każdego dnia” jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie wraz z partnerami: Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych SOLIDARNOŚĆ, Polskim Związkiem Zawodowym Rolników i Związkiem Zawodowym Rolników OJCZYZNA. Patronat nad całością działań objęła Fundacja Instytut Matki i Dziecka.

Źródło informacji: Cpital24.tv.

