Dziecko w samolocie - jak się dobrze przygotować do podróży z maluchem

Podróż samolotem z małym dzieckiem może być wyzwaniem, a pierwsza taka podróż to często spory stres. Jak odpowiednio przygotować się do takiego wyjazdu. O czym pamiętać? Podpowiada Michał Głowa z biura podróży Click&Go.

Dobre przygotowanie do podróży

Jeśli jest taka możliwość, to wybierając lot, warto zwrócić uwagę na godziny odlotu i przylotu. Loty nocne mogą być korzystne, ponieważ jest szansa, że dziecko prześpi większość podróży. Oczywiście dobrze jest unikać przesiadek, aby zminimalizować stres i zmęczenie. Należy zadbać też o rezerwację miejsc w samolocie. Wykupienie tej usługi w wielu liniach jest gwarancją, że cała rodzina będzie siedzieć obok siebie. Warto zarezerwować miejsca z przodu samolotu, ponieważ zdarza się, że na pokład wchodzimy lub opuszczamy go przez tzw. rękaw, który podpinany jest do przednich drzwi maszyny. Po długiej podróży z dziećmi możliwość szybkiego opuszczenia samolotu bywa bardzo ważna, zwłaszcza gdy maluchy są już zniecierpliwione. Podróżowanie z dziećmi to sztuka minimalizowania stresujących sytuacji. Warto skrupulatnie przygotować torbę podręczną z najpotrzebniejszymi rzeczami: pieluchy, chusteczki nawilżane, przekąski, butelki, ubrania na zmianę, ulubione zabawki, książeczki oraz leki, jeśli są potrzebne. Dobrze zabrać także ulubioną poduszkę i cienki kocyk, ponieważ w czasie lotu w kabinie bywa chłodno z uwagi na klimatyzację. Oczywiście - co najważniejsze - nie można zapominać o dokumentach dziecka, takich jak paszport czy dowód osobisty.

REKLAMA

Dziecko na lotnisku

REKLAMA

Na lotnisku należy pojawić się z odpowiednim wyprzedzeniem, w zależności od tego czy nadajemy bagaż rejestrowany, czy nie. Wiele linii lotniczych oferuje specjalne stanowiska odprawy dla rodzin lub odprawę priorytetową dla podróżujących z dziećmi co przyspiesza cały proces. Warto oczywiście zwrócić uwagę na listę przedmiotów zakazanych do przewozu oraz na te, które można wnieść do samolotu w bagażu podręcznym. Listę taką bez problemu znajdziemy na stronie przewoźnika, z którym podróżujemy. Kiedy oddaje się wózek na lotnisku? Wózek dziecięcy oddaje się obsłudze naziemnej tuż przed wejściem na pokład samolotu — przy schodach lub w rękawie lotniczym, można nadać go też jako bagaż.

Podczas kontroli bezpieczeństwa trzeba być przygotowanym na wyjęcie wózka, butelek z mlekiem i innych płynów dla dziecka. Należy pamiętać, że w przypadku podróży z niemowlęciem i małymi dziećmi, linie lotnicze często pozwalają na przewożenie mleka, wody i jedzenia dla dziecka w ilościach przekraczających standardowe limity. Można zabrać więc ulubiony mus owocowy lub inną płynną przekąskę, która może pomóc w przypadku zatykających się uszu podczas startu i lądowania. Wiele lotnisk posiada specjalne strefy z placem zabaw dla dzieci, gdzie mogą się bawić i rozładować energię przed lotem. To doskonałe miejsce, aby maluchy spędziły czas w przyjaznym środowisku, co może pomóc w późniejszym spokojnym locie.

Dziecko w samolocie

REKLAMA

Podczas startu i lądowania zmiany ciśnienia mogą powodować dyskomfort w uszach dziecka. Aby temu zapobiec, warto podać mu coś do ssania – może to być butelka, smoczek lub karmienie piersią. Dla starszych dzieci sprawdzą się lizaki lub tubki z musami owocowymi. Trzeba zadbać o to, aby dziecko miało zajęcie. Ulubione zabawki, książeczki, kolorowanki czy tablet z ulubionymi bajkami mogą być podczas podróży samolotem bardzo pomocne. Warto regularnie zmieniać zabawki, aby utrzymać zainteresowanie dziecka. Trzeba się też upewnić, że mamy wystarczająco dużo jedzenia i picia dla dziecka. Linia lotnicza może nie zawsze mieć na pokładzie odpowiednie przekąski. Lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek, które mogą powodować nadmierne pobudzenie u dziecka. Jeśli lot jest dłuższy, trzeba pozwolić dziecku na krótkie spacery po samolocie. To pomoże mu rozprostować nogi i zmniejszyć znużenie.

Oczywiście po przylocie odbieramy bagaż i wózek dziecięcy. Trzeba się upewnić, że wszystkie potrzebne rzeczy są pod ręką, aby uniknąć zbędnego stresu. Warto też zaplanować wcześniejszy transfer do hotelu, co ułatwi znacznie podróż. Podróż samolotem z dzieckiem może być wyzwaniem, ale z odpowiednim przygotowaniem i pozytywnym nastawieniem może być wspaniałą przygodą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl