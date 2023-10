Dlaczego opłaca się modernizować budynki w Polsce [BADANIE]

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1027 osób w wieku 18+ między 15 a 20 września 2023 roku. Dane zostały zrównoważone według wieku, płci i regionu, aby były reprezentatywne dla całego kraju.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) to akt prawny UE będący w trakcie procesu negocjacji, który określa plan działania mający na celu renowację europejskich budynków i wdrożenie technologii takich jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, by doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

W ramach Dyrektywy EPBD polski rząd będzie zobowiązany do opracowania krajowego planu modernizacji polskich domów, szkół, szpitali i innych budynków. Budynki, które marnują najwięcej energii, będą traktowane priorytetowo, aby chronić ludzi przed wysokimi rachunkami za energię i ubóstwem energetycznym. Energooszczędne budynki charakteryzują się niższym zużyciem energii i są zazwyczaj bezpieczniejsze w użytkowaniu.

Dyrektywa EPBD została zatwierdzona przez Parlament Europejski w marcu. Negocjacje znajdują się obecnie w fazie rozmów trójstronnych. Jednym z kluczowych punktów dyskusji jest kwestia minimalnych standardów charakterystyki energetycznej, które wymagałyby renowacji najmniej efektywnych budynków.