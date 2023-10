Poznański budżet obywatelski. Ponad 25 mln zł na realizację projektów w tej edycji

Do 23 października mieszkańcy Poznania mogą oddawać głosy w ramach kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem do dyspozycji mieszkańców jest ponad 25 mln zł.

Korzyści z budżetu obywatelskiego dla Poznania

„Poznański Budżet Obywatelski realnie zmienia nasze miasto. Dzięki niemu tworzone są nowe miejsca wypoczynku, place zabaw, zieleńce i realizowanych jest wiele innych projektów infrastrukturalnych, których chcą sami poznaniacy” – podkreślił dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP Patryk Pawełczak.

„Do tej pory powstało już ponad 230 przedsięwzięć. Teraz czas na wybór kolejnych. Do 23 października - do godz. 12.00 - poznanianki i poznaniacy będą głosować na swoich faworytów. W tej edycji mamy 135 projektów. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się pomysłami oraz wskazaniach najlepszych. W ten sposób mamy rzeczywisty wpływ na to jak wygląda nasza okolica” – dodał.

Aby wziąć udział w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się mieszkańcem miasta. Nie ma też ograniczeń wiekowych; jedynie w przypadku poznaniaków poniżej 13. roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Jak wziąć udział w głosowaniu

„Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną pod adresem budzet.um.poznan.pl/glosowanie - w serwisie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Każdy może oddać maksymalnie 5 głosów: 3 głosy na projekty ogólnomiejskie - 1 na mały, 1 na duży oraz 1 na projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu. Ponadto głosować można na 2 projekty rejonowe - 1 mały, 1 duży. Wybrać można także mniejszą ich liczbę - ważne jednak, aby zrobić to podczas jednego głosowania” – przypomniał poznański magistrat.

Potwierdzenie oddania głosu odbywa się za pomocą kodu SMS; numer telefonu komórkowego będzie trzeba podać podczas uzupełniania formularza. Na wskazany numer mieszkaniec otrzyma kod, który umożliwi mu potwierdzenie dokonanego wyboru. Jest on ważny do momentu zamknięcia przeglądarki lub aplikacji, z której został oddany głos - kod należy wykorzystać w momencie głosowania, w trakcie jednej sesji.

Magistrat zaznaczył, że „SMS z kodem jest całkowicie bezpłatny, a numer telefonu jest potrzebny wyłącznie do przesłania wiadomości”. Do jednego numeru telefonu przypisanych jest maksymalnie 5 kodów weryfikujących, umożliwiających oddanie głosu. Oznacza to, że z jednego numeru może zagłosować 5 różnych osób. Można więc poprosić np. kogoś z rodziny o udostępnienie telefonu, na który zostanie wysłany kod.

Głosowanie będzie odbywać się przede wszystkim elektronicznie, jednak osoby, które nie mają urządzenia z dostępem do internetu mogą przyjść do stacjonarnych punktów. W tych miejscach będzie można uzyskać techniczne wsparcie w głosowaniu. Będą się one znajdować w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 (pok. 202), Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44.

Urząd Miasta Poznania podał, że nowością w tej edycji PBO jest pogrupowanie projektów. Zostały one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże.

Pieniądze na projekty duże i małe

„W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu - czyli to, czy dotyczy całego miasta czy tylko rejonu - ale również jego maksymalna wartość. Poznanianki i poznaniacy wybierają spośród 106 projektów rejonowych (66 dużych, 40 małych) oraz 29 ogólnomiejskich (13 dużych, 8 małych i 8 dużych w ramach Zielonego Budżetu)” – wskazano.

Magistrat podał, że w związku ze zmianą kategorii zmienił również sposób podziału pieniędzy w budżecie. Na projekty rejonowe przeznaczonych zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO24 zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą - podobnie jak w poprzednich latach - rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu). Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł - na małe.

Głosowanie w tej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do 23 października. Wyniki PBO24 mają być znane do 30 listopada. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji można znaleźć na stronie internetowej Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.