Wybory samorządowe 2024 - trwa elektroniczna rejestracja mężów zaufania. 280 zł za I turę wyborów i 140 zł za drugą

Trwa elektroniczna rejestracja mężów zaufania w Bazie Mężów Zaufania na wybory samorządowe. Rejestracji dokonywać mogą wyłącznie pełnomocnicy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych (aktualnie 280 zł) - a w przypadku II tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast połowa tej kwoty, czyli 140 zł.

Kto i gdzie może zarejestrować mężów zaufania?

Rejestracja, udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji, dostępna jest na stronie: https://bazamezowzaufania.gov.pl/autoryzacja/logowanie.

REKLAMA

Ważne Rejestrować mężów zaufania mogą wyłącznie pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW. Mężowie zaufania nie mogą rejestrować się samodzielnie.

REKLAMA

Jak informował resort cyfryzacji, usługa umożliwia zgłoszenie mężów zaufania do Bazy Mężów Zaufania w trybie przepisów kodeksu wyborczego stanowiących m.in., że pełnomocnik wyborczy przekazuje do ministra cyfryzacji informację o osobach, które będą pełniły funkcję męża zaufania. Informacja ta może być przekazana formularzem opatrzonym pieczęcią elektroniczną ministra, wysłanym przy użyciu usługi elektronicznej. Rejestracja w tym trybie nie jest obowiązkowa, natomiast skorzystanie z niej nadaje dodatkowe uprawnienia mężom zaufania. Mogą oni przesyłać materiały rejestrujące przebieg wyborów, w tym filmy, zdjęcia i nagrania audio przez aplikację mobilną Mąż Zaufania.



Aplikacja mobilna Mąż Zaufania jest dostępna do pobrania w Google Play dla platformy Android i Apple AppStore dla platformy iOS.



Wsparcie techniczne przy korzystaniu z usługi Bazy Mężów Zaufania można uzyskać pisząc wiadomość na adres: bmz-pomoc@cyfra.gov.pl.

Mężowie zaufania są wyznaczani przez poszczególne komitety wyborcze. Mają prawo być obecni podczas wszystkich czynności komisji wyborczej, do której zostali wyznaczeni. Mogą przebywać w lokalu wyborczym w czasie przygotowania głosowania, w trakcie głosowania, podczas liczenia głosów oraz ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołów. Mają też prawo do zgłaszania na bieżąco uwag przewodniczącemu komisji.

Autorka: Delfina Al Shehabidel/ mok/ mow/

Wynagrodzenie dla męża zaufania w wyborach

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje (na podstawie Art. 103aa Kodeksu wyborczego) dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych, czyli obecnie 280 zł (700 zł x 40%) - a w przypadku II tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast połowa tej kwoty, czyli 140 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo