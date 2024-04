Nowa era komunikacji. RDK może ułatwić Ci życie

Rejestr Danych Kontaktowych, znany jako RDK, to baza danych zawierająca aktualne dane kontaktowe obywateli, do której mają dostęp urzędnicy administracji państwowej. Usługa ta, uruchomiona 22 grudnia 2019 roku, ma na celu usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelem.

Jak działa RDK?

RDK to miejsce, gdzie możesz podać swoje aktualne dane kontaktowe - numer telefonu i/lub adres e-mail. Dzięki temu, urzędnik zamiast wysyłać pisma, może skontaktować się z Tobą telefonicznie, wysłać e-mail lub SMS (np. aby poprosić o uzupełnienie wniosku).

REKLAMA

Do tej pory, prawie 14 milionów obywateli podało swoje dane w RDK. Od stycznia do teraz, do rejestru dopisało się już ponad 600 tysięcy osób. Celem RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami, aby usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację.

Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Wystarczy podać numer telefonu i/lub adres e-mail, a urzędnicy w ważnych dla Ciebie sprawach, zamiast wysyłać pismo – zadzwonią, wyślą e-mail lub SMS.

Komunikacja z urzędnikiem

Urzędnik może skontaktować się i poinformować o dokumentach gotowych do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków, potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Automatyczne powiadomienia

System Rejestrów Państwowych wyśle automatycznie powiadomienie o unieważnieniu dowodu osobistego albo paszportu, jak również o zbliżającym się upływie ważności dowodu osobistego czy paszportu - 90, 60, 30 i 14 dni przed terminem. W przypadku paszportu dodatkowo dostaniesz powiadomienie o przekazaniu paszportu kurierowi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak Skorzystać z RDK?

Aby skorzystać z RDK, wejdź na stronę Gov.pl i wybierz Rejestr Danych Kontaktowych. Dane możesz przekazać, zmienić lub usunąć, wybierając przycisk SKORZYSTAJ Z RDK. Zalogujesz się w ten sposób do e-usługi. Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu.

Jak Założyć Profil Zaufany?

Aby założyć profil zaufany, wejdź na stronę: pz.gov.pl i kliknij na pole Zarejestruj się w prawym górnym rogu. Wybierz sposób, jakim chcesz uzyskać profil zaufany. Można to zrobić na cztery sposoby, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wypełniając internetowy wniosek i umawiając się na wideospotkanie z urzędnikiem, potwierdzając profil zaufany online za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, lub wypełniając internetowy wniosek i potwierdzając PZ osobiście w jednym z ponad 2000 punktów potwierdzających w Polsce i zagranicą.