Znów więcej zapłacimy fiskusowi za nieruchomości

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przeanalizować, jak kolejna podwyżka maksymalnych stawek podatkowych może wpłynąć na sytuację finansową przykładowych posiadaczy nieruchomości.

Powody do narzekania będą mieli na przykład przedsiębiorcy

Tempo zmian maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, obecnie jest powiązane ze wzrostem lub spadkiem cen w gospodarce. Właśnie dlatego nie może dziwić fakt, że wspomniane limity wzrosną na początku 2019 r. Stopa zmian analizowanych stawek podatkowych względem 2018 roku, wyniesie około +1,6%. Będzie to największa podwyżka od dłuższego czasu. Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli przypominają, że 2016 r. oraz 2017 r. przyniósł stabilizację lub obniżki najważniejszych stawek podatku od nieruchomości. Był to oczywiście rezultat deflacji notowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Jeżeli chodzi o wzrosty maksymalnych stawek opisywanego podatku w 2019 roku, to najważniejsze wydają się zmiany dotyczące następujących rodzajów nieruchomości:

grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - wzrost stawki z 0,91 zł/mkw. (2018 r.) do 0,93 zł/mkw. (2019 r.)

pozostałe grunty - wzrost stawki z 0,48 zł/mkw. (2018 r.) do 0,49 zł/mkw. (2019 r.)

budynki i lokale mieszkalne oraz ich części - wzrost stawki z 0,77 zł/mkw. (2018 r.) do 0,79 zł/mkw. (2019 r.)

budynki i lokale firmowe oraz ich części - wzrost stawki z 23,10 zł/mkw. (2018 r.) do 23,47 zł/mkw. (2019 r.)

pozostałe budynki (np. wolnostojące garaże) - wzrost stawki z 7,77 zł/mkw. (2018 r.) do 7,90 zł/mkw. (2019 r.)

Jak wskazuje portal RynekPierwotny.pl wydaje się, że szczególne powody do narzekania mają przedsiębiorcy. W przypadku większości gmin, stawki podatku od budynków firmowych oraz ich części, zostają bowiem ustalone na poziomie zbliżonym do maksymalnego. Trzeba również zwrócić uwagę na bardzo dużą dysproporcję pomiędzy limitami dotyczącymi lokali mieszkalnych (0,79 zł/mkw.) oraz lokali użytkowych (23,47 zł/mkw.). Krajowi przedsiębiorcy mogą tylko z tęsknotą spoglądać na stawki obowiązujące np. w 1996 r. Wtedy maksymalna stawka podatkowa za 1 mkw. lokalu użytkowego wynosiła 8,61 zł. Jej późniejszy wzrost niestety był znacznie szybszy od inflacji.

Podwyżki maksymalnych stawek podatku od nieruchomości (2011 r. - 2019 r.) Rodzaj nieruchomości → Rok podatkowy ↓ Grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej Pozostałe grunty Budynki i lokale mieszkalne oraz ich części Budynki i lokale firmowe oraz ich części Pozostałe budynki (np. wolnostojące garaże) Maksymalne stawki na 2011 r. 0,80 zł/mkw. 0,41 zł/mkw. 0,67 zł/mkw. 21,05 zł/mkw. 7,06 zł/mkw. Maksymalne stawki na 2015 r. 0,90 zł/mkw. 0,47 zł/mkw. 0,75 zł/mkw. 23,13 zł/mkw. 7,77 zł/mkw. Maksymalne stawki na 2016 r. 0,89 zł/mkw. 0,47 zł/mkw. 0,75 zł/mkw. 22,86 zł/mkw. 7,68 zł/mkw. Maksymalne stawki na 2017 r. 0,89 zł/mkw. 0,47 zł/mkw. 0,75 zł/mkw. 22,66 zł/mkw. 7,62 zł/mkw. Maksymalne stawki na 2018 r. 0,91 zł/mkw. 0,48 zł/mkw. 0,77 zł/mkw. 23,10 zł/mkw. 7,77 zł/mkw. Maksymalne stawki na 2019 r. 0,93 zł/mkw. 0,49 zł/mkw. 0,79 zł/mkw. 23,47 zł/mkw. 7,90 zł/mkw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzeń i obwieszczeń Ministra Finansów / RynekPierwotny.pl

Podatek od typowego mieszkania wzrośnie tylko symbolicznie

W ramach podsumowania warto sprawdzić skutki podwyżki maksymalnych limitów podatkowych z 2019 r. na przykładzie sytuacji typowych podatników. Taka analiza zakłada, że gmina wraz z początkiem przyszłego roku wprowadzi stawki podatkowe na maksymalnym poziomie dozwolonym przez Ministra Finansów. Można przypuszczać, że większość krajowych samorządów zdecyduje się właśnie na taki krok. Podatek od nieruchomości (zwłaszcza komercyjnych), stanowi bowiem dość istotne źródło dochodu dla niektórych gmin.

Pierwszy przykład dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 100 mkw. W przypadku tej nieruchomości, przyszłoroczny wzrost stawki podatkowej (37 groszy za każdy 1 mkw.), będzie skutkował wymiarem podatku wyższym o 37,0 zł. Jak tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl podany wynik nie uwzględnia opodatkowania części wspólnych budynku i udziału w gruncie, a także możliwości wliczenia nieruchomościowego podatku do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast chodzi o mieszkanie liczące sobie 60 mkw., to wzrost jednostkowej stawki na poziomie 2 grosze/mkw. (patrz powyższa tabela), zwiększy wysokość podatku o 1,20 zł rocznie. Większość właścicieli mieszkań w ramach decyzji wymiarowej zostanie poinformowana o konieczności zapłacenia podatku mniejszego niż 100 zł rocznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie zobowiązanie podatkowe na kwotę nieprzekraczającą 100 zł, trzeba uregulować w jednej racie (do 15 marca 2019 r.).