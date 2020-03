Przekształcenie użytkowania wieczystego - nowa bonifikata za 2019 i 2020 r.

Właściciele lokali lub budynków jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe mają prawo do dodatkową 98- i 99-proc. bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 r. – poinformował ratusz w komunikacie przekazanym PAP w piątek.

Urzędnicy ratusza przypomnieli, że przekształcenie z mocy prawa nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata przekształceniowa jest wnoszona przez okres 20 lat. Samorządy mogły udzielić, na podstawie uchwały rady, bonifikaty od tej opłaty. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę – jeśli wpłacą kwotę jednorazowo. Następnie stołeczni radni rozszerzyli jej zakres również o garaże i miejsca postojowe, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019 r., zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. powinni już zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą i zapłacić należność do końca lutego br. Terminy na zgłoszenie i zapłatę minęły również dla części osób, które otrzymały zaświadczenia po 30 listopada ubiegłego roku. W komunikacie wyjaśniono, że zgodnie z ustawą przekształceniową opłatę za 2019 rok należało wnieść do 29 lutego 2020 r. a pozostałe opłaty do dnia 31 marca każdego roku.

Osoby, które tego nie zrobiły, powinny wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej). A 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lub 18 lat.

W czwartek radni przyznali osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 98- procentową bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok. A 99 proc. osobom i spółdzielniom, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego oraz osobom, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy. Powyższe bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

"Przyjęte właśnie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z ulgi w pełnym zakresie, bez konieczności uiszczenia w całości rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 r. Osoby, które musiałyby teraz wpłacić 500 zł, zapłacą tylko 10 lub 5 zł. A w związku z zagrożeniem epidemicznym apeluję o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną" – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafiły już dokumenty dotyczące 88 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Ratusz wyjaśnił, że zaświadczenia dla części z pozostałych nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie – m.in. ze względu na konieczność zlecenia i sporządzenia operatów szacunkowych.

Uchwała wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.