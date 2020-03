Podatek od nieruchomości - czym grozi spóźnienie?

Połowa marca to termin, który jest bardzo ważny w kontekście podatku od nieruchomości. Pierwsza rata takiej daniny powinna zostać zapłacona przez osoby fizyczne właśnie do 15 marca. Prywatni właściciele nieruchomości, którzy mają do zapłaty nie więcej niż 100,00 zł, muszą w połowie marca uregulować wszystkie swoje roczne zobowiązania podatkowe. Przedsiębiorstwa mogą opłacać podatek od nieruchomości miesięcznie, ale to stanowi niewielkie pocieszenie, bo stawki dotyczące 1 mkw. budynków i gruntów firmowych są relatywnie wysokie. Wszystkim właścicielom nieruchomości (m.in. osobom prywatnym, przedsiębiorcom i spółkom) zdarzają się spóźnienia w zapłacie omawianego podatku. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wyjaśnić, jakie w praktyce będą konsekwencje takiego podatkowego spóźnienia.

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

reklama reklama



Podatnik nie odpowiada za późne doręczenie decyzji

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, że termin 15 marca dotyczący pierwszej raty lub całości podatku od nieruchomości osób fizycznych nie jest bezwarunkowy. To ważna kwestia, ponieważ w 2020 r. częściej zdarzają się przypadki opóźnień związanych z dostarczaniem decyzji określających wymiar podatku (tzw. decyzji wymiarowych). Wspomniane problemy wynikają między innymi z epidemii koronawirusa (czy koronawirus uderzy w deweloperów?), która utrudnia osobiste przekazywanie decyzji wymiarowych podatnikom. Na całe szczęście, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) przewidziała pewne rozwiązanie, które chroni podatnika przed skutkami spóźnienia urzędników. Artykuł 47 paragraf 1 tej ustawy mówi, że termin płatności podatku powinien wynosić 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wymiar zobowiązania podatkowego.

Artykuł 6 ustęp 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) wskazuje natomiast, że osoby fizyczne w przeciwieństwie na przykład do przedsiębiorstw, nie mogą samodzielnie obliczać wysokości podatku od nieruchomości. Tacy prywatni właściciele lokali, domów i gruntów muszą czekać na decyzję wymiarową. Jeżeli wspomniana decyzja nie została doręczona przynajmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku lub całości podatku nieprzekraczającego 100,00 zł, to zobowiązanie wobec gminy trzeba uregulować w ciągu 14 dni. Ten dwutygodniowy termin jest naliczany od daty otrzymania decyzji wymiarowej.

Opisaną powyżej interpretację przepisów potwierdza między innymi Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 6 listopada 2006 r. (sygnatura: SKO 4011/4821/02) oraz pismo Ministerstwa Finansów z 25 lutego 2005 r. (oznaczenie: SP2-121/063-18/273/05/MK). W ramach uzupełnienia warto dodać, że decyzja wymiarowa w ogóle nie jest doręczana jeśli podatek od nieruchomości miałby kwotę nieprzekraczającą najniższych kosztów doręczenia listu poleconego za potwierdzeniem odbioru (z 1 stycznia roku podatkowego).