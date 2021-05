Sieć kardiologiczna - od 10 maja pilotaż na Mazowszu

Sieć kardiologiczna. 10 maja 2021 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie uruchamiające pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu. Pacjent m.in.: z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu, gdy zostanie zakwalifikowany do pilotażu będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę począwszy od diagnostyki na leczeniu skończywszy. Tego samego dnia została też powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii.

Sieć kardiologiczna - kompleksowe leczenie chorób kardiologicznych

Rozpoczynamy proces jakościowej zmiany w kardiologii. Przy wsparciu wybitnych ekspertów z Krajowej Rady ds. Kardiologii tworzymy dla pacjentów program kompleksowej opieki w zakresie leczenia chorób kardiologicznych. Można rzec, że pacjent będzie prowadzony za rękę przez cały proces leczenia, a efekty będą systematycznie monitorowane – powiedział minister zdrowia dr Adam Niedzielski.



10 maja 2021 r. została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jednym z najważniejszych zadań Rady jest przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Tego samego dnia Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (sama realizacja pilotażu 18 miesięcy).

Pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu - 3 etapy:

1) etap organizacji zakończony podpisaniem umów przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego (nie więcej niż 4 miesiące);

2) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 18 miesięcy od zakończenia etapu organizacji;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Program kierowany jest do 17 tysięcy pacjentów z następującymi schorzeniami:

1) nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub;

2) niewydolność serca lub;

3) nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub;

4) wady serca zastawkowe.

Ośrodki sieci kardiologicznej

W skład sieci kardiologicznej wejdą regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym będzie: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zadaniem regionalnego ośrodka będzie w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Ośrodek regionalny ma opracować także wytyczne postępowania, w tym w szczególności diagnostyki pacjentów.

Placówki realizujące opiekę kardiologiczną w ramach pilotażu mają zapewnić mu kompleksową opiekę. Pacjenta będzie prowadzić zespół leczenia kardiologicznego. Dzięki współpracy ośrodków na wszystkich poziomach, pacjent - w przypadkach trudnych klinicznie - ma być przekazywany z placówki np. z poziomu I do II, by mógł skorzystać z porad i konsultacji koniecznych do postawienia diagnozy.

Ośrodek regionalnych ma prowadzić infolinię kardiologiczną, poprzez która pacjent będzie miał możliwość umówić się lub zmienić termin badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Ośrodki Współpracujące z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym podzielone zostały na dwa poziomy I i II. Zadaniem ośrodków II poziomu będzie diagnostyka i ustalenie planu leczenia pacjentów objętego programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, zapewnienie pacjentom objętym programem pilotażowym możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich; gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia oraz gromadzenie i analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet, sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu oddziałowi Funduszu sprawozdań ze swojej działalności

Na poziomie I świadczeń udzielać będą podmioty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach kardiologicznych. Rolą ośrodków I stopnia będzie zapewnienie pacjentom diagnostyki w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia w przypadkach, wynikających z wytycznych regionalnego ośrodka koordynującego, leczenie pacjenta zgodnie z wytycznymi postępowania, opracowanymi przez regionalny ośrodek koordynujący oraz planami leczenia, ustalanymi przez ośrodki współpracujące poziomu II; zapewnienie możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Krajowa Rada do spraw Kardiologii

W składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii zasiadają:

a) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,

b) prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

c) Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,

d) Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

e) prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,

f) prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

g) prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,

h) prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

i) prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

j) prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

k) prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

l) prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

m) prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,

n) prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,

o) Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,

p) prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,

r) prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,

s) prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,

t) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:

1) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;

2) przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;

3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;

4) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:

a) podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,

b) poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,

c) monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;

5) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia