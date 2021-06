Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

Dla kogo jest Domowa Opieka Medyczna?

Pacjenci z COVID-19, którzy:

ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej.

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.

mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:



a) wypełniają formularz Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub



b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.

Korzyści z Domowej Opieki Medycznej

Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia.

Pulsoksymetr i PulsoCare

Wprowadzenie bieżącego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Monitoring parametrów Pacjentów będzie prowadzony w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta.

Monitoring Pacjenta

Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

System będzie nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe funkcjonalości w projekcie DOM

Sytem PulsoCare stale jest rozwijany, a program DOM dopasowywany do potrzeb zarówno pacjentów, jak i lekarzy.



Już teraz Lekarze POZ w aplikacji PulsoCare Doctor mają dostęp do wyników badań pacjentów monitorowanych przez Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Oprócz obejrzenia historii pomiarów pacjenta, lekarz ma również możliwość sprawdzenia, czy pacjent miał kontakt z infolinią, czy udzielono mu teleporady, lub czy była konieczność wezwania do pacjenta pogotowia ratunkowego. W aplikacji jest również informacja o zakończonym monitoringu pacjenta.



Lekarz zarejestrowany w programie DOM w aplikacji PulsoCare Doctor może również odnaleźć pacjentów, którzy zostali do programu zakwalifikowani automatycznie (pacjenci 55+), i przypisać ich do listy swoich pacjentów. W tym celu wystarczy podać jedynie numer PESEL i numer telefonu pacjenta. Przeprowadzając wywiad z pacjentem Lekarz POZ może także wprowadzić zmiany w ankiecie pacjenta uszczegóławiając dane o przebytych chorobach oraz przyjmowanych lekach.

WAŻNA informacja dla pacjentów nieposiadających Internetu lub Smartphona

UWAGA! Jeżeli nie masz smartfonu lub Internetu, możesz zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsoksymetru przez telefon podczas rozmowy z automatyczną infolinią.

Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23

Zadzwoń na numer infolinii i postępuj zgodnie z usłyszaną instrukcją. Podaj swoje dane i aktualne wyniki pomiarów pulsoksymetrem. Wyniki badań będą wtedy na bieżąco monitorowane przez konsultantów i lekarzy z Centrum Kontaktu DOM. Z tego rozwiązania możesz korzystać w przypadku utraty połączenia z Internetem lub kiedy posiadasz tylko telefon stacjonarny. Dzwoniąc na infolinię korzystaj z numeru telefonu, który podałeś przy rejestracji do programu Domowej Opieki Medycznej.

Pokonałeś koronawirusa? Oddaj pulsoksymetr i pomóż innym

Pacjent, który otrzyma pulsoksymetr jest zobowiązany do zadbania, aby aparat został zwrócony w wyjściowym stanie, by mógł pomagać innym chorym. Pulsoksymetr należy zwrócić po zakończeniu okresu izolacji. Możesz to zrobić poprzez:

Automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów: 22 256 53 75

• aplikację PulsoCare – „zwrot pulsoksymetru”

• infolinię 792 654 100

UWAGA! Do przesyłki zwrotnej nie dołączaj ulotki i instrukcji obsługi otrzymanych z urządzeniem!

Źródło: gov.pl