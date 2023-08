Dziennik.pl: Nowe zabiegi w szpitalach za darmo od sierpnia

Od 1 sierpnia nowe zabiegi w szpitalach wykonywane przy pomocy robotów są finansowane przez NFZ.

1 sierpnia weszła w życie nowa zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku dotycząca świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Zgodnie z tą zmianą Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował leczenie chirurgiczne nowotworu błony śluzowej macicy oraz nowotworu jelita grubego, przy wykorzystaniu zaawansowanych robotów. Ta innowacyjna metoda jest już dostępna od roku dla operacji nowotworu prostaty.

Dwie nowe procedury

10 lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. W wyniku tej zmiany do wykazu świadczeń gwarantowanych dodano dwie nowe procedury, które będą realizowane przy użyciu robota chirurgicznego w leczeniu nowotworów błony śluzowej macicy oraz jelita grubego. Wcześniej pacjenci nie mieli dostępu do tych procedur w ramach publicznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Robot medyczny a NFZ

System robotowy, podobny do znanego robota da Vinci, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, poprawia wyniki leczenia oraz jakość życia pacjentów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się ryzyko powikłań, a pacjenci szybciej wracają do zdrowia.

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, zabiegi i operacje przy użyciu robota znalazły się od 1 sierpnia w koszyku świadczeń gwarantowanych w zakresie nowotworu błony śluzowej macicy i nowotworu jelita grubego.

Ile osób jest zainteresowanych nowymi możliwościami?

Jest to bardzo istotne, głównie ze względu na to, że liczba zabiegów w leczeniu nowotworów złośliwych jelita grubego i błony śluzowej macicy z roku na rok rośnie. Przykładowo w przypadku raka jelita grubego, w roku 2022 przeprowadzono 14 740 zabiegów, co stanowi wzrost o 372 w porównaniu z rokiem 2019. Natomiast w przypadku raka błony śluzowej macicy, liczba ta wyniosła 6 387 w roku 2022, co oznacza wzrost o 476 w stosunku do 2019 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto nadmienić, że od 1 kwietnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął finansowanie operacji wykonywanych przy użyciu robota w leczeniu raka gruczołu krokowego. Do tej pory sfinansowano prawie 4 tysiące takich zabiegów. Świadczenia te są realizowane w 27 placówkach medycznych w Polsce. Nowe procedury za darmo. W tych placówkach przeprowadzisz zabieg robotowy Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, obecnie 22 placówki medyczne mają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania tych specjalistycznych zabiegów w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Po podpisaniu aneksu z Narodowym Funduszem Zdrowia, każda z tych placówek będzie mogła świadczyć w pełni refundowane usługi medyczne dla pacjentów, korzystając z robotów w procesie leczenia. Placówki, które spełniają kryteria świadczenia refundowanych operacji robotowych w nowotworach błony śluzowej macicy oraz jelita grubego to między innymi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy czy Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pełna lista jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.

źródło - Dziennik.pl: Nowe zabiegi za darmo od sierpnia. Rewolucja dla pacjentów, Anna Kot