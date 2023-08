Dereń jadalny to bomba witaminowa. Przepis na konfiturę i herbatę z derenia

Dereń jadalny staje się coraz bardziej popularny w Polsce, a jego owoce uznawane są za jedne z najzdrowszych na świecie. Na jakie schorzenia pomaga dereń jadalny? Gdzie rośnie? Jak przygotować konfiturę z derenia?

Dereń jadalny - jak wygląda

To drzewo o zielonych pędach, które przy dużym nasłonecznieniu zmieniają barwę na brązową. Może osiągać do 7 metrów wysokości. Tworzy eliptyczne liście ułożone naprzemianlegle. Roślina jest uważana za najbardziej dekoracyjną jest w okresie wczesnowiosennym, gdy jako jedna z niewielu kwitnie oraz jesiennym – w czasie owocowania.

Okres kwitnienia derenia jadalnego przypada na marzec i kwiecień. Zakwita na żółto, tworzy kwiatostany złożone z drobnych, pojedynczych, promienistych kwiatów. Dereń to roślina miododajna, a jej owocami są owalne pestkowce o czerwonej barwie.

Roślinę tę można spotkać dziko rosnącą w lesie, jak i z powodzeniem samemu można uprawiać w przydomowym ogródku. A warto, bo owoce derenia to skarbnica witamin.

Dereń jadalny - właściwości lecznicze

Owoce derenia jadalnego posiadają liczne właściwości lecznicze. Są również bogatym źródłem witaminy C, a także P i A. Posiadają wiele cennych składników niezbędnych do prawidłowego działania naszego organizmu. Pomóc mogą m. in w dolegliwościach trawiennych. Liście, kora i korzenie derenia jadalnego są cennymi surowcami farmaceutycznymi. Witaminy zawarte w owocach derenia pomagają zwalczać cukrzycę, nadciśnienie, miażdżycę i nowotwory. Przeciwdziałają także starzeniu się.

Dereń jadalny - właściwości kulinarne

Owoce derenia jadalnego charakteryzują się słodko-kwaśnym smakiem. Można je spożywać na surowo, a także dodawać do wypieków lub deserów. Są też świetnym składnikiem na przetwory - dżemy, konfitury, syropy, nalewki. Suszone mogą stanowić przyprawę do marynat. Nie w pełni dojrzałe, po ukiszeniu, przypominają oliwki. Bardzo ceniona jest otrzymywana z nich nalewka, tzw. dereniówka. W medycynie ludowej, prócz nalewki o tej nazwie, popularna jest również nalewka z liści derenia jadalnego. Działa przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie, pozwala zbić gorączkę oraz wzmocnić układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym.

Dziś ta nieco zapomniana roślina ponownie wraca do łask, dlatego warto poznać jej niezwykłe właściwości i włączyć ją do swojej diety.

Przepis na konfiturę z derenia

Do przygotowania konfitury z derenia będą potrzebne: 1 kg dojrzałych owoców derenia, 2 kg cukru.

Owoce obierz, opłucz, wydryluj (jeśli konfitura ma być dodatkiem do herbaty, pestki można zostawić). Z cukru i 1/2 litra wody ugotuj syrop, wsyp do niego owoce, odstaw na 24 godziny. Gotuj na dużym ogniu. Gdy syrop zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i smaż, aż owoce będą przezroczyste. Gorącą konfiturę nałóż do słoików.

Herbata z suszonych owoców derenia

Herbata z derenia wzmocni organizm, wspomoże pracę przewodu pokarmowego oraz zwiększy odporność organizmu. Polecana jest szczególnie podczas przeziębienia.

Czubatą łyżeczkę suszonych owoców derenia wsyp do szklanki, zalej wrzątkiem i odstaw pod przykryciem na 15 minut. W przeciwieństwie do innych herbat ziołowych, tę z derenia można pić bez żadnych ograniczeń.

