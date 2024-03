Dziecko u stomatologa. Jakie świadczenia są dostępne na NFZ?

Dziecko u stomatologa. Kiedy pierwszy raz iść z dzieckiem do stomatologa? Jakie świadczenia dentystyczne można uzyskać w ramach NFZ? Czy trzeba dopłacać za białą plombę?

Pierwsza wizyta u stomatologa

Pierwsza wizyta dziecka u stomatologa, a ściślej pedodonty, bo tak nazywa się specjalista stomatologii dziecięcej, powinna odbyć się już w pierwszym roku życia dziecka, a już na pewno, gdy pojawią się pierwsze zęby. Zazwyczaj taka pierwsza wizyta ma bardziej charakter adaptacyjny, dziecko oswaja się z gabinetem, lekarzem, otwieraniem buzi. Wizyta adaptacyjna przysługuje dzieciom do 6 r.ż.

REKLAMA

Jak dbać o zęby małego dziecka?

REKLAMA

Warto wiedzieć, że o dziąsła dziecka należy dbać od pierwszych dni życia, a z pierwszymi oznakami mlecznych zębów wprowadzić do codziennej higieny mycie ząbków delikatną szczoteczką i specjalnie dostosowaną do wieku pastą do zębów. Próchnica to także choroba zębów mlecznych, zaniedbanie ich może mieć długofalowe skutki później na zębach stałych.

– Wczesna utrata zębów mlecznych z powodu próchnicy, stanów zapalnych miazgi czy ropni, prowadzi do przemieszczania się zębów stałych. Chore zęby mleczne bolą i są ogniskami bakterii przenoszonych z krwiobiegiem do różnych narządów – podkreśla lek. dent. Jolanta Ryńska.

Dlatego bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować przebarwień, plamek czy zaczerwienionych dziąseł u dziecka.

Stomatolog w szkole

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mają zapewnioną stałą opiekę dentystyczną w szkole. Placówka, która nie ma u siebie gabinetu stomatologicznego, powinna zapewnić uczniom leczenie w najbliższej przychodni z kontraktem z NFZ. Dzieci mogą korzystać także z mobilnych gabinetów stomatologicznych, tzw. dentobusów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zrobi stomatolog na NFZ?

Zakres usług stomatologicznych w ramach NFZ jest bardzo szeroki i warto z niego korzystać, bo ceny w prywatnych gabinetach zaczynają się nawet od kilkuset złotych. Do dentysty na NFZ można się udać, aby ocenił, czy ząbkowanie u dziecka przebiega prawidłowo, zdiagnozował wady zgryzu, wyleczył zęby mleczne i stałe, zastosował leczenie kanałowe czy usunął zęby. Nie ma obaw o to, że plomba wykonana w gabinecie na NFZ będzie ciemna, obecnie nie stosuje się już wypełnień amalgamatowych, od 2022 roku plomby na NFZ do wszystkich zębów są białe.

Profilaktyka

W ramach profilaktyki dzieciom przysługuje: raz w roku badanie stomatologiczne połączone z instruktażem higieny jamy ustnej, trzy razy w roku kontrolne badanie lekarskie, lakowanie zębów stałych (lakowanie bruzd pierwszych trzonowców stałych – raz do ukończenia 8 r. ż., drugich trzonowców – raz do ukończenia 14 r. ż.), raz na kwartał lakierowanie wszystkich zębów oraz impregnacja zębiny zębów mlecznych.

Leczenie i znieczulenie

Gdy u dziecka pojawi się już próchnica, leczenie na NFZ obejmuje m.in.

wypełnienie ubytku w zębach mlecznych i stałych;

opatrunek leczniczy w zębie stałym;

całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 i 2 powierzchni;

całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 i 3 powierzchniach;

wypełnienie zębów;

kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych.

W przypadku, gdy podczas leczenia niezbędne jest znieczulenie, dziecko otrzyma je bezpłatnie, bez względu na rodzaj zabiegu. Może to być znieczulenie w postaci żelu czy sprayu albo z nakłuciem. Osobom z niepełnosprawnością, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje także leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Jeśli do leczenia wymagane jest zdjęcie RTG, również można je wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Zdjęcie rentgenowskie wewnątrzustne przysługuje do 5 zdjęć w roku. zdjęcie pantomograficzne z opisem - od 5. r.ż. do ukończenia 18. r.ż. - 1 raz a 3 lata.

Leczenie kanałowe, chirurgiczne i ortodontyczne

REKLAMA

Leczenie kanałowe w prywatnym gabinecie jest bardzo drogie, ale je również można wykonać bezpłatnie w ramach NFZ. Obejmuje m.in.: leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 i 3 kanałów, dewitalizację i ekstyrpację miazgi czy wypełnienie kanału.

Bardzo szeroki jest także zakres leczenia chirurgicznego. W ramach NFZ można usunąć zęby (w tym operacyjnie usunąć zęby zatrzymane), wyciąć zmiany, zaopatrzyć rany, unieruchomić zwichniętą żuchwę, zaopatrzyć złamaną szczękę czy założyć szynę. Można także wykonać zabiegi na chorobach przyzębia, takie jak kiretaż czy plastyka wędzidełka, wargi lub policzka.

Prawidłowy zgryz wpływa na wiele rzeczy, nie tylko na przeżuwanie i wygląd. O tym, czy zgryz wymaga korekty decyduje ortodonta, na taką wizytę warto umówić dziecko najpóźniej do ukończenia 7 r.ż. Nieprawidłowy zgryz u dziecka także można skorygować bezpłatnie. Leczenie ortodontyczne w ramach NFZ obejmuje na przykład: wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli, zdjęcie RTG twarzczaszki, ruchomy aparat ortodontyczny do ukończenia 12 r. ż. (w tym kontrola raz w miesiącu i w okresie retencji) czy protezę.

Adresy gabinetów stomatologicznych, w których można skorzystać ze świadczeń w ramach NFZ znajdują się tutaj.

Zobacz także: Co za darmo u dentysty na NFZ? Te świadczenia są refundowane w 2023 r. [LISTA]

Koszty sanatorium 2024: Co pokryje dofinansowanie, a za co trzeba zapłacić samemu?

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2148)

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl