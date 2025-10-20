Forum Rynku Zdrowia 2025: Prof. Czauderna apeluje o wzrost składki zdrowotnej. Minister zdrowia: tego się nie da już spiąć

Podczas XXI Forum Rynku Zdrowia w Warszawie doradca społeczny prezydenta, prof. Piotr Czauderna, wezwał do rozpoczęcia poważnej debaty o wzroście składki zdrowotnej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że mimo rosnących kosztów ochrony zdrowia, rząd nie planuje podwyżki składki.

Prof. Czauderna: Czas na trudne decyzje o składce zdrowotnej

W Warszawie odbywa się XXI Forum Rynku Zdrowia. W panelu dyskusyjnym z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą wziął udział doradca społeczny prezydenta prof. Piotr Czauderna.

- Musimy zacząć poważne rozmowy o wzroście składki zdrowotnej - powiedział doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego. Jego zdaniem kluczowym problemem społecznym jest czas oczekiwania na świadczenia. - Niestety jesteśmy na równi pochyłej i to powinniśmy społeczeństwu uświadomić. Przyszedł czas na trudne i ważne decyzje. Musimy zacząć bardzo poważnie rozmawiać o wzroście składki zdrowotnej, a już na pewno nie o jej obniżeniu. Zdecydowanie! - powiedział prof. Czauderna.

Konieczność debaty o finansowaniu ochrony zdrowia

Prof. Czauderna zaznaczył, że można rozważyć mechanizm solidarnościowy, np. wzrost składki zdrowotnej o 1,5 proc., na co po pół proc. złożyliby się obywatele, pracodawcy i budżet państwa. Z kolei minister zdrowia zaznaczyła, że pytanie o składkę jest o tyle trudne, że jasne stanowisko, że podniesienia składki zdrowotnej nie będzie, wyraził premier Donald Tusk.

Sobierańska-Grenda dodała, że konieczna jest poważna rozmowa na temat finansowania systemu ochrony zdrowia. - Z jednej strony nie chcemy podniesienia składki zdrowotnej, z drugiej chcielibyśmy, żeby funkcjonowała dokładnie ta sama liczba szpitali w kraju, która funkcjonuje, i jeszcze z kolejnej strony chcielibyśmy podnoszenia wynagrodzeń. (...) Doszliśmy do miejsca, w którym to się po prostu nie daje spiąć - powiedziała.