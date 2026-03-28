Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?

Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?

28 marca 2026, 15:23
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
People,Shaking,Hands,In,A,Dark,Room.,Corruption.,Collusion.
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
W dzisiejszych realiach mediacja w sporach medycznych to coś więcej niż tylko sposób na cięcie kosztów czy oszczędność czasu. To przede wszystkim szansa na odzyskanie nici porozumienia między pacjentem a lekarzem w momentach, gdy zaufanie będące fundamentem w tej relacji zostało już nadszarpnięte.

W naszym systemie prawnym mediacja w sprawach medycznych zyskuje coraz solidniejsze fundamenty stając się nie tylko skutecznym narzędziem procesowym, ale i kluczowym elementem nowoczesnego zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia. Zarówno dla prawników jak i medyków mediacja powoli staje się naturalną alternatywą dla sporu sądowego, jako przestrzeń na budowę bardziej ludzkiej i przewidywalnej komunikacji niż tradycyjny proces.

Rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają nowoczesne placówki medyczne, jest profesjonalna mediacja. To narzędzie zarządzania ryzykiem, które pozwala zamienić destrukcyjny konflikt w kontrolowany dialog.

Dlaczego mediacja w sprawach medycznych ma sens?

W sporach medycznych rzadko chodzi wyłącznie o pieniądze. Pacjenci często szukają odpowiedzi: co się stało, kto zawinił i jak uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Mediacja pozwala zadać te pytania bezpośrednio. Wiele konfliktów rodzi się z prozaicznych błędów w komunikacji, a nie z faktycznych zaniedbań medycznych (np. nieodróżnianie powikłania od błędu). Rozmowa pozwala tę granicę precyzyjnie wyznaczyć. Dodatkowo mediacja drastycznie skraca czas rozwiązania sporu, co chroni lekarza przed długotrwałą stygmatyzacją „sprawcy”, a pacjenta przed wtórną traumą procesu.

Zamiast oddawać kontrolę nad losem placówki w ręce sędziów i biegłych (co często trwa latami), mediacja pozwala dyrektorom szpitali i lekarzom zachować decyzyjność. Proces sądowy to nawet 3-5 lat, a do tego jawne rozprawy obarczone ryzykiem ujawnienia informacji o sporze w mediach. Koszty procesu oraz biegłych są bardzo wysokie. Z drugiej strony, mediacja może zająć kilka tygodni, ewentualnie miesięcy. Ponadto, mediacja prowadzona jest w sposób całkowicie poufny.

Jak mediacja działa w praktyce?

Dla prawników mediacja to nowa przestrzeń rozwoju praktyki. Pozwala na budowanie relacji z klientem opartych na doradztwie strategicznym i prewencji, a nie tylko na reprezentacji procesowej.

Z kolei dla placówek medycznych mediacja to fundament nowoczesnej kultury organizacyjnej. Zamiast traktować ją jako karę, warto widzieć w niej narzędzie zarządzania ryzykiem, które poprawia wizerunek lekarza i zwiększa satysfakcję pacjentów.

Jak mediacja pozwala rozwiązywać spory medyczne: przykłady

Nic nie przemawia lepiej niż konkretne sytuacje z życia wzięte. Oto jak mediacja pozwala rozwiązywać spory medyczne.

Przykład

Przykład 1: Kryzys komunikacyjny.

Pacjentka po zabiegu chirurgicznym oskarżyła szpital o błąd lekarski z powodu dłuższego gojenia się rany. Zażądała wysokiego zadośćuczynienia. W trakcie sesji okazało się, że pacjentka nie zrozumiała zaleceń pooperacyjnych, a lekarz nie miał czasu jej ich dokładnie wyjaśnić. Nie było błędu medycznego, ale było poczucie zignorowania. Finalnie, lekarz wyjaśnił proces gojenia i przeprosił za pośpiech komunikacyjny. Pacjentka wycofała roszczenia finansowe usatysfakcjonowana tym, że została wysłuchana i dobrze potraktowana.

Przykład

Przykład 2: Ochrona wizerunku prywatnej kliniki.

Znany pacjent doznał powikłań po zabiegu estetycznym i zagroził klinice nagłośnieniem sprawy w mediach społecznościowych oraz procesem o odszkodowanie. Przeniesienie rozmów na neutralny grunt (gabinet mediatora) objęty klauzulą poufności ostudziło emocje. Dzięki temu wypracowano ugodę, na mocy której klinika bezpłatnie przeprowadziła zabieg korygujący, a pacjent podpisał zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Sprawa nigdy nie ujrzała światła dziennego.

Przykład

Przykład 3: Szybka ulga dla rodziny i dla lekarza.

Tragiczne w skutkach powikłanie okołoporodowe. Rodzina w żałobie żąda natychmiastowych odpowiedzi i gigantycznego zadośćuczynienia. Lekarz jest na skraju załamania nerwowego. Mediacja stworzyła bezpieczne warunki do tak trudnej rozmowy, w której rodzina mogła wyrazić swój ból, a szpital przyznać się do błędu organizacyjnego bez obawy o medialny lincz. Niedługo później ubezpieczyciel szpitala wypłacił bezsporną kwotę zadośćuczynienia, rodzina uniknęła traumy wieloletniego procesu, a lekarz mógł wrócić do pracy bez stresu związanego z zawisłym procesem.

Jak wygląda proces współpracy mediatorem w sprawach medycznych?

Choć mediator nie musi być lekarzem, znajomość terminologii medycznej jest ogromnym atutem. W złożonych sprawach doskonale sprawdza się model współmediacji, gdzie prawnik współpracuje ze specjalistą medycznym. Taka wiedza pozwala zrozumieć standardy leczenia i realne granice ryzyka medycznego. Obok wiedzy twardej, kluczowe są umiejętności miękkie, jak empatia i aktywne słuchanie.

Pierwszym krokiem jest, albo uzyskanie skierowania sądu do przeprowadzenia mediacji, albo zawarcie umowy o mediację. Mediator przeprowadzi wstępną analizę i diagnozę konfliktu oraz oceni szanse na zawarcie przez strony ugody. Następnie ważne jest nawiązanie kontaktu z pacjentem. Mediator jest neutralny. To ważne dla pacjenta, ponieważ ten znacznie chętniej rozmawia z niezależnym ekspertem niż z prawnikiem szpitala. Nawiązanie kontaktu pozwala na rozpoczęcie sesji mediacyjnych, których czas trwania zależy już wyłącznie od samych stron i ich preferencji i oczekiwań. Mediator zarządza emocjami i kieruję rozmowę na tory merytoryczne prowadząc strony do wzajemnego zrozumienia. W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów, mediator pomaga spisać porozumienie w sposób zapewniający jego ewentualną wykonalność i skuteczność w przyszłości.

Mediacja w sporach medycznych to ważny i odpowiedzialny krok pozwalający chronić relacje z pacjentami.

Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
Sektor publiczny
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
28 mar 2026

W dzisiejszych realiach mediacja w sporach medycznych to coś więcej niż tylko sposób na cięcie kosztów czy oszczędność czasu. To przede wszystkim szansa na odzyskanie nici porozumienia między pacjentem a lekarzem w momentach, gdy zaufanie będące fundamentem w tej relacji zostało już nadszarpnięte.
