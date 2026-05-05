Sektor publiczny » Wiadomości » Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital

Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital

05 maja 2026, 10:50
Łucja Orzeł
Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
Shutterstock

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.

Zdaniem kierownika Zakładu Rehabilitacji Marka Cetnara dzięki nowym łóżkom ograniczona zostanie konieczność przyjmowania wymuszonej, niezdrowej pozycji ciała przez fizjoterapeutów.

Korzyści z nowych łóżek rehabilitacyjnych

Łóżka są stabilne, wytrzymałe i zapewniają bezpieczną rehabilitację pacjentów. Trafiły na salę gimnastyczną, gdzie uzupełniają nowoczesny sprzęt wykorzystywany w rehabilitacji onkologicznej i ogólnoustrojowej. Ich solidna konstrukcja zwiększa komfort pacjentów, zwłaszcza podczas wchodzenia i schodzenia – powiedział Cetnar.

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska dodała, że zakup jest częścią wdrażanego w lecznicy większego projektu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy personelu. Placówka zamierza m.in. nabyć wyposażenie, które ograniczy przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wpływ szkodliwych czynników, takich jak promieniowanie jonizujące.

W najbliższych tygodniach trafią do nas tarcze ochronne oraz osłony dolnej części ciała. Zostaną zamontowane w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca jako dodatkowe osłony – poinformowała.

Program poprawy warunków pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów

Program poprawy warunków pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów kosztuje ponad 105 tys. zł, z czego 84 tys. zł to dofinansowanie z ZUS. Resztę lecznica wyasygnowała z własnego budżetu.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

3807 zł miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
Pracownik z orzeczeniem. Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
Rehabilitacja po operacji bez ulgi podatkowej. Fiskus: sam paragon nie wystarczy
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
05 maja 2026

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.
Rewolucja w opłacie turystycznej. Kilka razy wyższe stawki za dobę pobytu turysty
05 maja 2026

Wiele polskich miejscowości nie może pobierać opłat turystycznych głównie z powodu poziomów zanieczyszczenia powietrza. Rząd chce ujednolicić i uprościć zasady dotyczące opłat. Stawki mają pójść w górę, jednocześnie skorzystają samorządy, które do tej pory takich opłat nie pobierały.
Świadczenie wspierające: Tajne wytyczne dla WZON są już znane. Stratny stopień znaczny 75+
05 maja 2026

W artykule publikujemy wytyczne, które strona rządowa w grudniu 2024 r. rozesłała do wszystkich wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Pomimo upływu półtora roku dokument nie został upubliczniony. W tym znaczeniu jest on tajny. Mówi się o Wytycznych w interpelacjach poselskich, wspomina o nich Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale dokument nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Otrzymaliśmy go dzięki naszym czytelnikom. A powinien być dostępny powszechnie w trybie udostępnienia informacji publicznej.
Opiekunowie bez świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawnym odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia
05 maja 2026

Od prawie roku do redakcji Infor.pl przychodzą listy matek, która uważają, że zostały skrzywdzone przez PZON. Ich zdaniem PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8. W efekcie odbierane jest świadczenie pielęgnacyjne (dziś 3386 zł). Publikujemy te listy na nowo, gdyż opisana praktyka orzecznicza nie zmieniła się w 2026 r. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte w 2025 r. korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.

Po majówce zmiana pogody. Można się spodziewać przymrozków
03 maja 2026

Po pięknej i słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Wystąpią opady deszczu oraz burze - poinformował PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
Wędrówka w Tatrach może być ryzykowna - żmije aktywne. TPN ostrzega
03 maja 2026

Wraz ze wzrostem temperatury podczas majowego weekendu na tatrzańskich szlakach coraz częściej można spotkać żmije – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach te jadowite węże wygrzewają się w promieniach słońca.
Stadion Narodowy zmieni się w Olimpijski?
03 maja 2026

Zdaniem głównego projektanta Stadionu Narodowego modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Wstępne analizy zakładają m.in. zwiększenie trybun do 80 tys. miejsc i budowę bieżni lekkoatletycznej, która po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana.
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
01 maja 2026

Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.

Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki
30 kwi 2026

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

