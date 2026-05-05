Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.

Zdaniem kierownika Zakładu Rehabilitacji Marka Cetnara dzięki nowym łóżkom ograniczona zostanie konieczność przyjmowania wymuszonej, niezdrowej pozycji ciała przez fizjoterapeutów.

Korzyści z nowych łóżek rehabilitacyjnych

– Łóżka są stabilne, wytrzymałe i zapewniają bezpieczną rehabilitację pacjentów. Trafiły na salę gimnastyczną, gdzie uzupełniają nowoczesny sprzęt wykorzystywany w rehabilitacji onkologicznej i ogólnoustrojowej. Ich solidna konstrukcja zwiększa komfort pacjentów, zwłaszcza podczas wchodzenia i schodzenia – powiedział Cetnar.

Rzecznik szpitala Anna Szafrańska dodała, że zakup jest częścią wdrażanego w lecznicy większego projektu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy personelu. Placówka zamierza m.in. nabyć wyposażenie, które ograniczy przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wpływ szkodliwych czynników, takich jak promieniowanie jonizujące.

– W najbliższych tygodniach trafią do nas tarcze ochronne oraz osłony dolnej części ciała. Zostaną zamontowane w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca jako dodatkowe osłony – poinformowała.

Program poprawy warunków pracy lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów kosztuje ponad 105 tys. zł, z czego 84 tys. zł to dofinansowanie z ZUS. Resztę lecznica wyasygnowała z własnego budżetu.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.