Podsumowanie pierwszego miesiąca wakacji 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 24 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 26 tys. zgłoszeń (26.143). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjedzie lub już wyjechało w sumie prawie 1,2 mln uczniów (1.118.744).

Jak wynika ze zgłoszeń organizatorów, podczas wakacyjnych wyjazdów najwięcej dzieci przebywa w Warszawie – 32637, Gdańsku – 21952, Krakowie – 16547, Zakopanem – 13012, Wrocławiu – 12795, Jarosławcu – 10142, Łebie – 9677, Jastrzębiej Górze – 9535.

Najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 4634 (228 150 dzieci), pomorskiego – 3379 zgłoszeń (162 951 dzieci), śląskiego – 3187 zgłoszeń (139 070 dzieci) oraz małopolskie – 2156 zgłoszeń (91 846 dzieci).

Z danych zgromadzonych do tej pory w bazie wynika również, że uczniowie wyjechali lub planują wyjazd na zorganizowane wakacje za granicę. W sumie dzieci i młodzież wypoczywają w 44 krajach, między innymi na Węgrzech, w Bułgarii, Hiszpanii, Danii, Grecji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Szwecji, Albanii, Francji, Austrii, Bułgarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Maroku, Malezji, we Włoszech, na Litwie i Malcie.

Najwięcej uczniów wyjechało lub wyjedzie do: Bułgarii – 15 188 dzieci, Włoch – 9449, Hiszpanii – 9219, Grecji – 7576, Wielkiej Brytanii – 3806.

Jednym z najważniejszych elementów letniego wypoczynku jest kwestia bezpieczeństwa. Kuratorzy oświaty skontrolowali prawie 2 tys. wypoczynków. Z dotychczasowych kontroli wynika, że w większości przypadków organizatorzy przywiązują dużą wagę do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. Podczas pobytu na wakacjach dzieci i młodzież korzystają z zajęć specjalistycznych, rekreacyjno-sportowych, poznają lokalną historię oraz tradycję regionu, w którym wypoczywają. W tym roku, w którym świętujemy rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości, organizatorzy dodatkowo dbają również o to, aby młodzi ludzie mieli okazję poznać naszą historię i uczcić to wydarzenie.

Najczęściej pojawiające się uchybienia miały charakter formalny, np. braki w kartach kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku, brak wpisów w dziennikach zajęć, nieaktualne opinie straży pożarnej.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne ewakuowano 12 obozów na terenie kraju.

W Wielkopolsce, ze względu na złe warunku atmosferyczne, uczestnicy obozu harcerskiego (44 dzieci i 7 opiekunów) zostali bezpiecznie ewakuowani do szkoły w Świecy, po czym wrócili do domów.

W województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono w sumie 98 kontroli (stan na 23 lipca br.). W jednym przypadku, z uwagi na drugi stopień zagrożenia hydrologicznego, Państwowa Straż Pożarna podjęła decyzję o prewencyjnej ewakuacji obozu harcerskiego w miejscowości Czersk Świecki. Uczestnicy obozu (110 osób) zostali umieszczeni w pobliskiej szkole, gdzie spędzili dwie noce, po czym, zgodnie z planem zakończyli wypoczynek.

W województwie świętokrzyskim również ewakuowano 7 obozów, w sumie 180 uczestników. Obecnie liczba zgłoszonych na terenie województwa wypoczynków wynosi 92.

Na jednym z obozów w województwie mazowieckim, w wyniku nawałnicy, na namiot przewróciło się drzewo. W wyniku tego zdarzenia lekkie obrażenia odniosła jedna uczestniczka. Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty zamknięto 1. Wypoczynek, gdzie doszło do nieprawidłowości dotyczących braku dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców i organizatora.

Dodatkowo w wyniku kontroli zlokalizowano w całym kraju 4 wypoczynki, tzw. na dziko, czyli organizatorzy nie zgłosili wyjazdu do bazy wypoczynku i wyjazd dzieci był poza kontrolą służb.

W sumie organizatorzy wypoczynku zgłosili do kuratoriów oświaty 8 wypadków, m.in. złamania kończyn przez uczestników wypoczynku – 6 wypadków w województwie wielkopolskim, skręcenie kostki u uczestnika – 1 wypadek w województwie dolnośląskim, (dziewczynka podczas przygotowań do jazdy konnej została potrącona przez spłoszonego konia).

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie dysponowało całościowymi danymi dotyczącymi liczby uczniów przebywających na zorganizowanym wypoczynku po zakończeniu wakacji i rejestracji wszystkich wyjazdów.

Przypominamy, że zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane bazie i przesłane kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Organizator ma obowiązek zgłosić wyjazd najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku – MEN przypomina

Bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wakacyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych jest jednym z priorytetów ministerstwa edukacji.

Jeszcze przed wakacjami Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół i placówek, w którym prosiła dyrektorów, aby w sytuacji kryzysowej otoczyli opieką dzieci i młodzież wypoczywającą w pobliżu, udostępniając organizatorom kolonii, obozów czy biwaków m.in. pomieszczenia szkół i placówek.

Minister Anna Zalewska poinformowała że wiele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podjęło intensywne działania mające na celu usprawnienie i lepszą koordynację, np. akcji ratowniczych czy systemu powiadamiania. Szczególne wsparcie organizatorom wypoczynku udziela Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, a także Lasy Państwowe.

Ponadto 21 czerwca br. został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami Protokołu zostali: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Policji i organizacje harcerskie. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i gotowe procedury postępowania służb w przygotowaniu obozów harcerskich, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników. Nakładają one konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Ministerstwo Edukacji Narodowej corocznie przyłącza się do akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wspólnie z 52 instytucjami przypomnimy konsumentom, o czym pamiętać w trakcie wakacji.

Najważniejsze informacje dla rodziców

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Przygotowana przez MEN publikacja jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa. W poradniku można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto pamiętać, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się specjalnie utworzona baza wypoczynku. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Więcej informacji o czym warto wiedzieć na temat bezpiecznych wakacji dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej