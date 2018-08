Dla kogo świadczenie dobry start?

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 zł z rządowego programu „Dobry Start”. Wniosek złożony w sierpniu to gwarancja jego wypłaty do końca września.

Pomoc dla rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego może trafić do 4,6 mln uczniów. To 1,4 mld zł wsparcia dla polskich rodzin. Do 17 sierpnia przyznano już 2,33 mln świadczeń dobry start, a co 4. dziecko już je otrzymało. Przypominamy jak i gdzie można złożyć wniosek.

Kto może otrzymać świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie na wniosek!

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łatwo i szybko online

Wniosek o świadczenie dobry start –podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Tu możesz sprawdzić adres email instytucji, z którego otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia dobry start.

Wniosek można złożyć także drogą tradycyjną (w formie papierowej) lub wysłać pocztą. Wniosek należy złożyć do 30 listopada, inaczej świadczenie nam przepadnie. Tu sprawdzisz gdzie złożyć wniosek o dobry start.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku do sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej pieniędzy w domowym budżecie

Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Łatwiejsza procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – są one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. Więcej na ten temat w naszym artykule .

Dobry Start w liczbach

Wsparcie z programu „Dobry Start” trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ok. 1,4 mld zł.