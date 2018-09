Program dotyczący rozwoju dróg lokalnych 2019

Lada dzień rząd ogłosi program dotyczący rozwoju dróg lokalnych - zapowiedział w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że będzie w całości finansowany z naszych środków krajowych bez zaangażowania funduszy unijnych.

"Program jest przygotowywany przez rząd. Głównym koordynatorem jest minister Andrzej Adamczyk. Myślę, że lada dzień, lada moment ogłosi ten program. Program jest przygotowywany i będzie w najbliższym czasie przez rząd ogłoszony" - mówił.

Szef MIiR podkreślił, że projekt ten jest dla nas szalenie ważny. "To specjalny program na drogi lokalne, również na modernizację istniejących mostów, (...) będzie w całości finansowany z naszych środków krajowych bez zaangażowania funduszy unijnych" - zaznaczył.

Kwieciński przypomniał, że 16 sierpnia ruszył nabór do programu Regiony dla Mostów.

"To nie tyle regiony się tutaj zgłaszają, ale poszczególne samorządy" - wyjaśnił. Dodał, że wkrótce zostanie skierowany do MIiR projekt przygotowany przez samorząd województwa podkarpackiego wspólnie z samorządem powiatowym i gminnym. "To dotyczy budowy mostu na Sanie w Jarosławiu" - wskazał.

Dodał, że inne projekty są przygotowywane. "Jest jeszcze sporo czasu, bo ten termin, ten deadline składania wniosków z tego programu został dla nas ustalony na koniec marca 2019 r." - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że jesienią zostanie utworzony fundusz naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Ma dysponować co najmniej 5 mld zł. W tegorocznym budżecie rząd zaplanował na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej 1,3 mld zł.

Morawiecki podkreślił wówczas, że dysponentami środków "z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów" na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej będą wojewodowie i to do nich - jak dodał - będzie należeć nadzorowanie, koordynacja i wydatkowanie środków z całego programu.

Dodatkowe środki będą rozdysponowane na dane województwa. Województwo dolnośląskie - jak informował premier - otrzyma dodatkowo ok. 29 mln 293 tys. zł, woj. kujawsko-pomorskie 30 mln 500 tys. zł, woj. lubelskie 37 mln 700 tys. zł, woj. lubuskie 21 mln 600 tys. zł, woj. łódzkie 31 mln 43 tys. zł, woj. małopolskie 35 mln 800 tys. zł, woj. mazowieckie 47 mln 800 tys. zł, woj. opolskie 20 mln 360 tys. zł, woj. podkarpackie 31 mln 419 tys. zł, woj. podlaskie 29 mln 660 tys. zł, woj. pomorskie 27 mln 340 tys. zł, woj. śląskie ok. 34 mln zł, woj. świętokrzyskie 25 mln 513 tys. zł, woj. warmińsko-mazurskie 29 mln 900 tys. zł, woj. wielkopolskie 40 mln 268 tys. zł, woj. zachodnio-pomorskie 27 mln 823 tys. zł.

Szef rządu podkreślał, że budowa i remonty dróg lokalnych "to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu i dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw".

Ogłoszony przez rząd na początku sierpnia Program Mosty dla Regionów ma pomóc samorządom w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację wysokobudżetowych projektów. Pierwszy nabór wniosków już ruszył. Samorządy, których wnioski zostaną zaakceptowane, mogą liczyć na 80 proc. dofinansowania kosztów inwestycji.

W programie Mosty dla Regionów wskazano 21 priorytetowych, wytypowanych przez resort inwestycji. Lista zawiera pięć nowych mostów drogowych na Wiśle (cztery w Mazowieckiem i jeden w Lubelskiem), cztery na Odrze, pięć na Warcie, dwa na Bugu i po jednym na Sanie, Noteci, Pilicy, Narwi i na rzece Elbląg.

Nabór potrwa do 29 marca 2019 roku. Jest on otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Na razie na Program Mosty dla Regionów przeznaczono 2,3 mld zł z budżetu państwa. To, ile faktycznie będzie kosztował program i jakie jeszcze środki zostaną na niego uruchomione, zależy od zainteresowania samorządów.(PAP)

autor: Magdalena Jarco