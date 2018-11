Aspekty podatkowe likwidacji spółki będącej jednostką komunalną

Spółka z o.o. będąca jednostką komunalną świadczącą usługi poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla podmiotów i ludności jest w likwidacji. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina (100% kapitału). Po zakończeniu likwidacji spółki i zaspokojeniu wierzycieli cały majątek zostanie przekazany - zwrócony na rzecz jedynego udziałowca - gminy, która będzie go wykorzystywała do kontynuowania obecnej działalności, ale w formie utworzonego w tym celu zakładu budżetowego. Pracownicy zatrudnieni w spółce przejdą do zakładu budżetowego. Czy w związku z likwidacją spółki i przekazaniem na rzecz udziałowca majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli spółka powinna uiścić należny VAT? Czy spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych?