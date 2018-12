Wyższe opłaty za odholowanie pojazdów już od 1 stycznia 2019 r.

Stołeczni radni opowiedzieli się w czwartek za podwyższeniem opłat za odholowanie pojazdów od 1 stycznia 2019 r. Właściciele pojazdów do 3,5 tony zapłacą 494 zł za odholowanie, czyli o 8 zł więcej niż dotychczas. Jak podkreśla miasto, zmiany wynikają z obwieszczenia Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2019 r. za pozostawiony rower lub motorower opłata wzrośnie ze 113 zł do 115 zł, a dodatkowo za każdy dzień przechowywania pojazdu z 20 zł do 21 zł. Z kolei za motor stawka wzrośnie z 223 zł do 227 zł i z 27 zł do 28 zł za każdą dobę przechowania.

Jeżeli chodzi o pojazdy do 3,5 tony opłata za odholowanie wzrośnie z 486 zł do 494 zł i z 40 zł do 41 zł za dobę przechowania. Z kolei jeżeli chodzi o pojazdy w przedziale między 3,5 a 7,5 tony to stawka wzrośnie z 606 zł do 616 zł, a dobowa opłata za przechowanie z 52 zł do 53 zł. Przy pojazdach w przedziale 7,5-16 ton stawka zostanie podwyższona z 857 zł na 871 zł i 75 zł na 77 zł za dobę. Oprócz tego opłaty za odholowanie pojazdów powyżej 16 ton wzrośnie z 1263 zł na 1284 zł i ze 136 zł na 139 zł za dobę przechowywania.

Ponadto ustalono stawki za odpuszczenie od odholowania w momencie, kiedy w trakcie czynności zjawił się właściciel. Dla roweru i motoroweru będzie to 58 zł, dla motocykla - 114 zł, dla pojazdu do 3,5 ton - 247 zł, dla pojazdów w przedziale 3,5-7,5 tony - 308 zł, dla przedziału 7,5-16 ton - 437 zł, a dla pojazdów powyżej 16 ton - 642 zł.

Podczas rozmowy z dziennikarzami dyrektor Miejskiego Biura Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaradzki powiedział, że odholowanie pojazdów "to nie jest czysto komercyjna działalność" i miasto na tym nie zarabia. "Pojazd zaparkowany nieprawidłowo, odholowywany jest w sytuacjach, kiedy zagraża bezpieczeństwu" - wyjaśnił.

Domaradzki przypomniał również, że co roku Ministerstwo Finansów ogłasza maksymalną stawkę opłat za odholowywanie pojazdów i w kompetencji Rady Warszawy jest ustalenie wysokości tych opłat. Obecnie wprowadzone są maksymalne stawki, które proponuje MF.

Za zmianami głosowało 59 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski