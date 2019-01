Podwyżka dla nauczycieli już w 2019 r.

W związku ze wzrostem o 5 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej wzrasta wynagrodzenie średnie, w tym wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

W projekcie rozporządzenia określiliśmy stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

Na przykład wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ta grupa stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wynosiło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł, nauczyciela kontraktowego – 2611 zł, nauczyciela mianowanego – 2965 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł. Warto mieć na uwadze, że w latach 2018-2019 pensje zasadnicze wzrosną o 244 zł dla nauczyciela stażysty, o 250 zł dla nauczyciela kontraktowego, o 284 zł dla nauczyciela mianowanego, o 334 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Od stycznia 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną transzę podwyżki pensji. Ostatecznie wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Informacje o wysokości wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 r. dla wszystkich grup nauczycieli, tzn. w zależności od poziomu wykształcenia, stopnia awansu zawodowego są ujęte w załączniku do projektu rozporządzenia.

Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko częścią całkowitego wynagrodzenia nauczycieli i stanowi dla nauczyciela stażysty 83 proc. wynagrodzenia średniego, dla kontraktowego 77 proc., mianowanego 68 proc., dyplomowanego 62 proc.

Od stycznia 2019 r. wynagrodzenie średnie będzie wynosiło dla nauczyciela stażysty - 3045 zł, nauczyciela kontraktowego 3380 zł, nauczyciela mianowanego – 4385 zł, nauczyciela dyplomowanego 5603 zł.

Warto mieć na uwadze, że w latach 2018-2019 pensje średnie wzrosną o 292 zł dla nauczyciela stażysty, o 324 zł dla nauczyciela kontraktowego, o 421 zł dla nauczyciela mianowanego, o 538 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Od stycznia 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną transzę podwyżki pensji. Ostatecznie wynagrodzenie średnie wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 444 zł, dla nauczyciela kontraktowego o 493 zł, dla nauczyciela mianowanego o 640 zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 818 zł.

Obecnie około 60 proc. nauczycieli to osoby, które posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przypomnijmy, że na pensję nauczyciela składają się również dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Nauczyciele spełniający określone warunki uprawnieni są do następujących dodatków (nie wszyscy nauczyciele otrzymują wszystkie dodatki):

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatku wynikającego z pełnienia funkcji kierowniczej,

3) dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu,

4) dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy,

5) dodatku funkcyjnego nauczyciela doradcy,

6) dodatku funkcyjnego nauczyciela konsultanta,

7) dodatku za warunki pracy,

8) dodatku za uciążliwość pracy,

9) nagrody jubileuszowej,

10) nagrody ze specjalnego funduszu nagród,

11) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

12) dodatku motywacyjnego

13) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

14) odprawy emerytalno-rentowej oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

15) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

• dodatek za wysługę lat,

• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Ponadto samorządy określają w regulaminach płac wysokość dodatków do wynagrodzenia uzależniając je w znacznej mierze od wynagrodzenia zasadniczego. Dotyczy to np. dodatku motywacyjnego, dodatków funkcyjnych.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

Samorządy mają obowiązek wypłacić podwyżkę wynagrodzenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Przypominamy, że w budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń – w 2018 roku to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

