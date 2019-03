Strajk nauczycieli w szkołach i przedszkolach już w kwietniu 2019 r.

Zdecydowana większość publicznych przedszkoli będzie pracowała bez problemów, a większość dyrektorów szkół deklaruje, że egzaminy w ich szkołach odbędą się bez zakłóceń. Tak wynika z danych przekazanych do ministerstwa edukacji od dyrektorów tych jednostek i kuratorów oświaty.

Dane potwierdzają, że w około 71 proc. publicznych przedszkoli, 52 proc. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Biorąc pod uwagę jedynie szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe odsetek ten wynosi 62 proc. Oznacza to, że większość placówek w całym kraju będzie pracowała bez problemów. To ważna informacja dla rodziców i uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalnych oraz maturalnych.

Przypomnijmy, że egzaminy zewnętrzne stanowią istotny, niezmienny element polskiego systemu oświaty. Dzięki nim rekrutacja zarówno do szkół wyższych, jak i do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywa się, i będzie odbywała, na przejrzystych zasadach.

Należy pamiętać, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej. Uzyskany wynik jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej/szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu maturalnego, zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych, stanowią podstawowe kryterium naboru na poszczególne kierunki studiów.

