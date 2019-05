IOD w tabeli grup stanowisk urzędników Służby Cywilnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak – Jomaa zwróciła się do Szefa Służby Cywilnej z prośbą o zainicjowanie stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na zatrudnianie w strukturach Służby Cywilnej inspektora ochrony danych na odrębnym stanowisku. W chwili obecnej w tabeli grup stanowisk urzędniczych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej brak jest takiego stanowiska. Jak wskazała Prezes UODO istniejąca w architekturze stanowisk urzędniczych luka utrudnia właściwe wywiązywanie się z obowiązku określonego art. 37 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto liczne sygnały kierowane w tej kwestii do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazują, że wobec nieuwzględnienia stanowiska „inspektora ochrony danych” w tabeli grup stanowisk urzędniczych, często praktykowane jest rozwiązanie przypisywania jego obowiązków w formie dodatkowych zadań już zatrudnionym pracownikom. Sytuacja ta może niekorzystnie wpływać na poziom ochrony danych osobowych, przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz prawidłowe wypełnianie przez inspektora ochrony danych jego podstawowych zadań.

W swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak –Jomaa podkreśliła, że inspektor ochrony danych powinien być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny, a obowiązkiem kierownictwa podmiotu publicznego jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia IOD, w tym zapewnienie aby:

podlegał bezpośrednio najwyższemu kierownictwu podmiotu publicznego (art. 38 ust. 3 RODO),

miał zapewniony udział we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych (art. 38 ust. 1 RODO),

nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania zadań (art. 38 ust. 3 RODO),

nie został odwołany lub ukarany za wypełnianie przez niego jego zadań (art. 38 ust. 3 RODO),

nie otrzymywał innych zadań i obowiązków, jeśli mogłyby one spowodować konflikt interesów (art. 38 ust. 6 RODO).

Z powyższych względów uzasadnione jest jak najszybsze podjęcie działań mających na celu uzupełnienie wykazu stanowisk urzędniczych odnoszącego się do korpusu Służby Cywilnej o stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

2019-04-19

Załączone pliki

Pismo do Szefa Służby Cywilnej