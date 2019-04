Ustawa śmieciowa a RODO

Nowa deklaracja śmieciowa

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Celem tej ustawy jest dokonanie zmian w 162 (sic!) ustawach celem dostosowania ich do nowych europejskich i krajowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Jedną ze znowelizowanych w ten sposób ustawą jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

reklama reklama



W jej przypadku zmiana polega na zmianie upoważnienia dla rady gminy od określenia – w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego – wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem rada gminy będzie określać wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[28])) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Zgodnie z przepisami RODO, do których odsyła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

2. gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;

4. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;

5. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

6. gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

Poza informacjami, o których mowa powyżej, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

2. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

6. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Zmiany nie tylko w ustawie śmieciowej

Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi równie istotne są zmiany wprowadzone w związku z RODO do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do Ordynacji podatkowej. W konsekwencji obowiązek informacyjny związany z RODO dotyczyć będzie także postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bez względu na to czy procedurę w tym zakresie reguluje Ordynacja podatkowa czy KPA.

Ważne okresy przejściowe

Zgodnie z przepisem przejściowy zawartym w ustawie nowelizującej uchwały rad gmin w sprawie wzoru deklaracji śmieciowej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa ta ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, co nastąpić powinno w najbliższych dniach. W konsekwencji zmiany opisane w niniejszym artykule mogą zbiec się w czasie z szeregiem dalszym zmian wynikających z przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl