Nowe miejsca opieki nad maluchami w województwie lubuskim

W tym roku w województwie lubuskim mają powstać 262 nowe miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie ponad 2,1 tys. już istniejących. Łączna kwota dotacji to ponad 7,8 mln zł. W środę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Maluch+” 2019.

Jeszcze do niedawna wielu rodziców, szczególnie w mniejszych miejscowościach, miało całkiem uzasadnione obawy o miejsce opieki nad ich małym dzieckiem. Przedszkoli i żłobków brakowało, a powrót do pracy po urlopie macierzyńskim był często niemożliwy. – Dzięki programowi wspierania rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” to się zmienia – mówi minister Elżbieta Rafalska.

reklama reklama



W środę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się podpisanie 32 umów na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „MALUCH+” 2019. W wydarzeniu wzięła udział Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Zobacz: Pomoc społeczna

W tym roku w województwie lubuskim mają powstać 262 nowe miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie ponad 2,1 tys. już istniejących. Łączna kwota dotacji to ponad 7,8 mln zł.

– W 2019 r. województwie lubuskim ma powstać 8 nowych placówek – 5 prowadzonych przez gminy i 3 przez podmioty prywatne. Placówki prowadzone przez gminy powstaną w Drezdenku, Krośnie Odrzańskim, Zaborze, Mieście Nowa Sól oraz Skwierzynie, natomiast podmioty prywatne utworzą nowe miejsca opieki w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz Świebodzinie – mówiła w Gorzowie Wielkopolskim minister Elżbieta Rafalska.

Jeszcze w 2015 r. istniało w Polsce 2990 placówek zapewniających 83 960 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na koniec 2018 r. takich placówek było już 5 123. Jak wynika z naszych prognoz, do końca 2019 r. dzięki programowi „Maluch+” w całym kraju będzie przeszło 185 tys. miejsc dla maluchów. To o ponad 101 tys. więcej niż jeszcze w 2015 r.

Dzięki programowi „Maluch+” wskaźnik dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (z uwzględnieniem niań) wzrósł od 2015 r. o ponad 60 proc. – z 12,4 proc. do 19,8 proc. na koniec 2018 r., a zgodnie z prognozami MRPiPS, pod koniec 2019 r. wyniesie 24,9 proc.

– Cieszę się, że możemy w ten sposób wspierać rodziców, którzy chcą wrócić do pracy – szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie wciąż trudniej o miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi – stwierdziła szefowa MRPiPS.