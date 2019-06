Odpowiedź: Nie. Testament alograficzny mogą sporządzać jedynie wobec osób urzędowych wymienionych w art. 951 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem są to: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. Katalog ten jest zamknięty, co oznacza, że osoba uprawniona (np. wójt) nie może do dokonania tej czynności nikogo upoważnić.

Nie tylko wójt sporządzi testament alograficzny

