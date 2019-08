Zmiany w zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 2019 r.

Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323) jest przeciwdziałanie sytuacji niedoboru pojemności magazynowych ropy naftowej i paliw oraz zapewnienie efektywnego zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa z zapasów interwencyjnych państwa w sytuacji kryzysowej.

Nowelizacja wprowadziła możliwość czasowego użytkowania około 1,5 mln m³ pojemności podziemnego bezzbiornikowego magazynu ropy naftowej i paliw, które obecnie posiadają obniżoną sprawność wytłaczania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. Ponadto, do dnia 30 czerwca 2029 r., w przypadku braku pojemności magazynowych w magazynach spełniających wymagania techniczne oraz wystąpienia braku pojemności magazynowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych będzie mógł czasowo utrzymywać zapasy agencyjne w magazynach niespełniających wymagań, pod warunkiem zagwarantowania w umowie o magazynowanie zapasów agencyjnych możliwości wytłoczenia ropy naftowej lub paliw stanowiących te zapasy w okresach nie dłuższych niż 120 dni dla magazynów paliw i napowierzchniowych magazynów ropy naftowej i 180 dni dla podziemnych magazynów ropy naftowej.

Ponadto istnieje konieczność implementacji, do dnia 19 października 2019 r., przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji 2018/1581 z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2009/119/WE w odniesieniu do metod obliczania obowiązkowej ilości zapasów, poprzez zmianę w ustawie: odesłania do rozporządzenia nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii wraz z korektą listy produktów naftowych, metodologii obliczania średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, terminu dostosowania poziomu zapasów do importu netto zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz zapasów agencyjnych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

