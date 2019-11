System Rejestrów Państwowych już w 2020 r.

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do działania systemu rejestrów państwowych („SRP”).

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzenie SRP, skutkować będzie rozwiązaniem problemu, jakim jest występowanie niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych. Za zasadne uznano, więc ustanowienie rejestru PESEL rejestrem zawierającym dane, które względem tożsamych danych gromadzonych w innych rejestrach publicznych będą traktowane, jako dane o charakterze referencyjnym. Ustawa nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL. Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL. Pozytywny wynik weryfikacji umożliwi wprowadzenie danych do rejestru publicznego, natomiast negatywny wynik weryfikacji będzie zobowiązywał organ wprowadzający do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego wykrytej niezgodności danych z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Ustawa ustanawia podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych („RDK”), będącego elektronicznym odpowiednikiem książek telefonicznych. RDK będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który ma zapewnić jego bezpieczne i sprawne funkcjonowanie przy użyciu systemu teleinformatycznego. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie jednocześnie administratorem danych przetwarzanych w RDK. Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie organom i instytucjom kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi przez te podmioty na rzecz obywateli. Rejestr danych kontaktowych zostanie zaimplementowany jako rejestr centralny w systemie rejestrów państwowych. W rejestrze tym będą gromadzone następujące dane obywatela: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych. Wprowadzenie danych kontaktowych, a także ich aktualizacja i usuwanie będą mogły być dokonywane samodzielnie przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi elektronicznej oraz za pośrednictwem organu administracji publicznej przy okazji realizacji przez ten organ spraw na rzecz osoby zainteresowanej wpisem. Natomiast udostępnienie danych podmiotowi należącemu do określonego w ustawie zbioru podmiotów realizowane będzie za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu przez ten podmiot jednorazowego uproszczonego wniosku po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Do podmiotów uprawnionych do dostępu do rejestru danych kontaktowych ustawa zalicza: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, organy wyborcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS oraz Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

Ustawa poprzez wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego tworzy podstawę prawną dla udostępnienia usługi elektronicznej pozwalającej obywatelom na samodzielne pobranie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Z usługi tej będzie mogła skorzystać nie tylko osoba, której akt dotyczy, ale także jej małżonek, dzieci oraz rodzice.

Ustawa wprowadza także zmiany w 9 innych ustawach, które w przeważającej mierze mają na celu ujednolicenie oraz dostosowanie poszczególnych ich uregulowań do zmian proponowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże szereg przepisów ustawy wejdzie w życie w terminie późniejszym, co wynika z przyjętego harmonogramu projektu informatycznego, w ramach którego przygotowane zostaną rozwiązania wynikające z ustawy:

1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;

2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.;

3) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;

4) art. 7:

a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,

b) pkt 1–3 i 5–7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;

5) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

