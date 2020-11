500+ dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu. Przekazujemy kolejne 300 mln zł na zakup sprzętu do kształcenia na odległość. Rozporządzenia w tej sprawie podpisał już Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

– Zastosowaliśmy uproszczoną formę refundacji, aby środki jak najszybciej trafiły na konta nauczycieli. Cieszymy się, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Będziemy kontynuować wysiłki, aby udoskonalać naukę zdalną, żeby była jeszcze bardziej efektywna. – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas dzisiejszej konferencji prasowej.





Jednocześnie minister podkreślił, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd przeznaczył około 1 mld zł na wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie kształcenia na odległość. To szereg programów takich jak m.in. „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, a także szkolenia dla nauczycieli.

Rządowa pomoc dla nauczycieli, 500 zł na naukę zdalną, to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej. Chcemy, aby dofinansowanie do poniesionych przez nauczycieli wydatków przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia na odległość.

Konsultacje rozporządzenia

Obecny na konferencji prasowej wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślił, że w ramach konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia otrzymaliśmy ponad 1500 opinii.

- Zdecydowana większość z nich pochodziła od czynnych nauczycieli, którzy z tych środków będą mogli skorzystać. Dzięki tym uwagom rozszerzyliśmy katalog urządzeń, przedmiotów czy programów, które można zakupić w ramach tej pomocy – podkreślił wiceminister edukacji. – Wskazywały one również na potrzebę jak największego uproszczenia uzyskania wsparcia. Za wszystkie opinie i sugestie serdecznie dziękujemy – dodał wiceminister Dariusz Piontkowski.

Jak otrzymać pieniądze?

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Szczegółowe zasady określone zostały w rozporządzeniu.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.