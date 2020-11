500+ dla nauczycieli na sprzęt komputerowy - wniosek

18 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie wprowadzające tzw. bon 500+ dla nauczyciela. To nowy program rządu mający na celu wsparcie nauczycieli w nauczaniu zdalnym. Dofinansowanie nauczyciele mogą przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania lub usług niezbędnych do nauki zdalnej.

Wzór wniosku do pobrania





POBIERZ WNIOSEK - wersja [doc]

POBIERZ WNIOSEK - wersja [PDF]

Wniosek należy wypełnić wpisując m.in. w nim następujące dane:

imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela; a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu; w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty; miejscowość i datę sporządzenia wniosku podpis nauczyciela.

Dowód zakupu sprzętu

Niezbędnym dokumentem jaki do wniosku o dofinansowanie musi załączyć nauczyciel jest kopia lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi niezbędnych do nauki zdalnej oraz wymienionych w rozporządzeniu (jaki to sprzęt i usługi dokładniej można przeczytać w innych naszych artykułach). Jeśli nauczyciel zakupił sprzęt, oprogramowanie lub usługę pomiędzy 1 września a 20 listopada 2020 r. i nie posiada takiego dowodu zakupu sprzętu powinien dołączyć kopię lub oryginał paragonu oraz złożyć oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku.

Jak oraz do kiedy złożyć wniosek o 500+ dla nauczyciela?

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel składa do 7 grudnia 2020 r. do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć tylko w jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać wyłącznie jednorazowo.

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra.

Pieniądze zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r.