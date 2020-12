Indywidualne rozliczanie mieszkańców bloków z segregacji śmieci

W wykazie opublikowano założenia projektu noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zapowiadaną drugą część tzw. noweli ustawy śmieciowej. Pierwsza część, pilna, odnosiła się m.in. do korzystniejszego sposobu rozliczania się z odpadów przez gminy za 2020 r. Ustawa w tej sprawie znajduje się obecnie w Senacie.

W wykazie podkreślono, że nowe przepisy mają na celu przede wszystkim wsparcie samorządów w obniżeniu kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej.





Co zawierają nowe przepisy?

Jak wyjaśniono projekt będzie zawierał przepisy, które wskażą, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania.

Kolejnym rozwiązaniem jakie będzie w projekcie do umożliwienie ministrowi właściwemu ds. klimatu wydania decyzji zezwalającej niektórym gminom na odstępstwo od czterofrakcyjnej selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi o zbiórkę w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady.

Wprowadzenie takiego rozwiązania zapowiadał wcześniej wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który tłumaczył, w przypadku jeśli gmina będzie spełniała warunki techniczne będzie ona mogła prowadzić selektywną zbiórkę w oparciu o trzy frakcje, co ma ograniczyć koszt takiej zbiórki.

W wykazie czytamy ponadto, że nowe przepisy umożliwią indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, co ma pozwolić uniknąć tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

Nowe przepisy pozwolą również ma dłuższe magazynowanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa. Po zmianie prawa będzie można to robić przez trzy lata, a nie jeden rok - jak to jest obecnie.

W wykazie wyjaśniono, że dłuższe magazynowanie takich odpadów "pozwoli na sukcesywne spalanie tych odpadów w raz z rozwojem instalacji do termicznego przekształcania odpadów". "Będzie to czasowe - częściowe rozwiązanie problemu z częścią nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi ich dłuższe legalne magazynowanie. Proponowana zmiana będzie również istotnym udogodnieniem w przypadku problemów ze znalezieniem odbiorcy dla wytworzonych lub zebranych odpadów" - podkreślono.

Nowelizacja podwyższy też kary za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych. Dodano, że wprowadzona będzie również sankcja karna za porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Jak poinformowano, nowelizacja umożliwi złożenie zażalenia na postanowienie Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska. W przypadku negatywnej opinii będzie można odwołać się do organu wyższej instancji lub komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W wykazie czytamy ponadto, że odpowiednie przepisy w tej sprawie mają zostać przyjęte przez rząd jeszcze w tym roku.