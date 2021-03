Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 marca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w marcu 2021 - na jakich zasadach przysługuje? Rząd przedłużył prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca. Rozwiązanie to ułatwi pracującym rodzicom opiekę nad dziećmi, w sytuacji gdy żłobek, przedszkole, czy szkoła są zamknięte albo, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki nad dziećmi z powodu COVID-19.