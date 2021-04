Spis Powszechny na Mazowszu - jak przebiega?

Spis Powszechny Mazowsze

Mimo początkowych problemów technicznych do tej pory na Mazowszu z obowiązku spisowego wywiązali się mieszkańcy ponad 131 tys. mieszkań (5,6 %), co plasuje nas w pierwszej trójce w kraju. Przez infolinię spisało się ponad 1800 mieszkań z Mazowsza.

Każdego dnia średnio spisuje się około 10 tysięcy gospodarstw domowych. Świadczy to, że mieszkańcy Mazowsza mają duże poczuciu obowiązku obywatelskiego oraz świadomości wagi ich udziału i znaczenia wyników spisowych dla lokalnych społeczności.

Analiza pierwszych dni spisu wskazuje, że w samospisie w województwie mazowieckim prym wiodą mieszkańcy dużych i średnich miast. Widać też wyraźną różnicę między regionem warszawskim stołecznym a pozostałą częścią województwa. Mieszkańcy stolicy i otaczających ją gmin spisują się przez Internet znacznie chętniej od społeczności z obszarów pozametropolitalnych.

Liderami wśród mazowieckich gmin są: Ząbki, Jabłonna, Lesznowola i Słupno. W tych gminach spisało się średnio o 4 p.proc. więcej niż w województwie.

Jak wziąć udział w spisie powszechnym?

Do końca kwietnia obowiązek spisowy można wypełnić wyłącznie poprzez aplikację spisową dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ oraz zgłaszając chęć spisu przez telefon na Infolinii spisowej (22 279 99 99). W maju pracę rozpoczną rachmistrzowie, którzy będą dzwonić do osób niespisanych. Numery telefonów, przekazane na mocy ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym, pochodzą od operatorów telefonicznych. Do czasu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego rachmistrzowie nie będą prowadzić wywiadów bezpośrednich.

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

