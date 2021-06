Rząd rozważa wprowadzenie odpłatności za szczepienie przeciwko COVID-19

Reforma POZ - podstawowej opieki zdrowotnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że przygotowywane są zmiany w działaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Co ma się zmienić?

Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Wynagrodzenia w budżetówce 2022

Wynagrodzenia w budżetówce 2022. Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przewiduje podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł brutto. Mimo to, wynagrodzenia w sferze budżetowej mają być zamrożone i wyniosą tyle samo co w roku 2021. Jak sytuacja wpłynie na samorządy?