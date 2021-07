Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii - MEiN przygotowało 4 nowe programy dla uczniów: WF z AWF, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dodatkowe zajęcia wspomagające oraz program profilaktyki krótkowzroczności.

Wsparcie uczniów po pandemii – działania MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Powrót uczniów po pandemii do szkoły – 4 programy Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na początku marca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział realizację 4 programów, które będą wspierały dzieci i młodzież po długotrwałym okresie kształcenia na odległość. Programy mają charakter kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju młodego człowieka.

Programy MEiN to:

„WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej, Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli, Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające, Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności.

„WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły”

„WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły” to program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego. Jego głównym celem jest poprawa oraz monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

I etap „Szkolenia dla nauczycieli” – obejmuje on przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich województw. Tematy szkoleń dotyczą zarówno aspektów psychologicznych, jak i zdrowotnych. W trakcie szkoleń nauczyciele poznają m.in. metody przeciwdziałania skutkom hipokinezji i izolacji społecznej. Zdobędą wiedzę, jak wzbudzać i utrzymywać wśród uczniów motywację do systematycznej aktywności fizycznej. Szkolenia są realizowane na bazie najnowszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych opracowywanych przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Część metodyczna uwzględnia nowatorskie i innowacyjne rozwiązania przygotowane przez nauczycieli akademickich.

Program „WF z AWF” to 42 mln zł w ramach umowy z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju i ponad 46 tys. nauczycieli zgłoszonych na szkolenia.

Nauczyciele wciąż mogą przesyłać swoje zgłoszenia do programu. Rekrutacja trwa do końca roku szkolnego. Więcej informacji o programie na stronie www.wfzawf.pl.

II etap „Sport Kluby” – celem jest poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przez ich udział w dodatkowych oraz nieodpłatnych zajęciach sportowych. Organizacja tych zajęć będzie punktem wyjścia do przeprowadzenia badań naukowych, które pozwolą określić stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po okresie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. W trakcie zajęć będą prowadzone testy sprawnościowe oraz badania ilościowe. Na ich podstawie powstanie raport naukowy dotyczący stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie w I etapie i otrzymali certyfikat, będą mogli aplikować o środki na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach tzw. „Sport Klubów”.

7 lipca br. rozpoczęliśmy zapisy do Sport Klubów. Do udziału w II etapie programu „WF z AWF” zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia w ramach I etapu projektu. Pierwsze zajęcia dodatkowe dla dzieci rozpoczną się w sierpniu.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli

Reklama

Przeciwdziałając skutkom pandemii, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje pilotażowy Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Na ten cel przekazujemy w tym roku 15 mln zł.

W pierwszym etapie projektu naukowcy z UKSW i Fundacji PAN w Lublinie przeprowadzą badania diagnostyczne uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, a także nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz rodziców.

Druga część projektu ma charakter praktyczny. Jej celem jest zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym wychowankom MOS i MOW, nauczycielom, rodzicom i pedagogom szkolnym. Na podstawie wyników badania przeprowadzonego w pierwszym etapie programu specjaliści-praktycy z zakresu psychologii przygotują szkolenia i materiały, które pomogą nauczycielom i psychologom szkolnym wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

W ramach szkoleń i konsultacji jeszcze w tym roku specjaliści zaprezentują skuteczne metody pracy z uczniami doświadczającymi trudności, a także pomogą nauczycielom pokonać negatywne skutki pandemii.

Reklama

Diagnoza przeprowadzona przez specjalistów w pierwszym etapie naszego programu pozwoli na wypracowanie modelowej strategii postępowania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, a także rodziców. Opracowana strategia umożliwi szybkie i skuteczne przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią. W Modelu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego eksperci opiszą problemy, opracują gotowy model interwencji, a przede wszystkim wskażą, jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej. Efekty ich działań zostaną udostępnione na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Dodatkowo w całym kraju zostanie powołanych 64 Koordynatorów Wsparcia. Zadbają oni o przepływ informacji do szkół i rodziców oraz będą monitować właściwy przebieg diagnoz i szkoleń w swoich regionach.

Oprócz głównego celu, jakim jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii, przeprowadzone badania obejmujące diagnostykę, terapię, prognostykę i profilaktykę zdrowia psychicznego w sytuacji kryzysu psychicznego staną się przedmiotem dyskursu naukowego. Będą one także podstawą do organizacji konferencji tematycznych oraz wydania publikacji naukowych.

Działania w ramach programu to:

dotarcie do 1 200 szkół z terenu całej Polski (16 województw) – diagnoza grup docelowych,

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców, specjalistów, w tym specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

opracowanie Modelu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

organizacja konferencji tematycznych oraz wydanie monografii naukowych i publikacji pokonferencyjnych,

powołanie i przeszkolenie 64 Koordynatorów Wsparcia Programu działających na terenie 16 województw,

organizacja doradztwa psychologicznego on-line dla rodziców, uczniów i nauczycieli, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dodatkowe zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Zajęcia odbywają się wyłącznie w szkole, w formie stacjonarnej. O tym, z jakich przedmiotów zostaną przeprowadzone zajęcia, decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Od 31 maja br. szkoły miały możliwość organizowania zajęć wspomagających dla chętnych uczniów. Dyrektorzy decydowali o tym, czy zajęcia w ich szkole miałyby odbywać się jeszcze w czerwcu czy po wakacjach (od 2 września do 22 grudnia br.).

Na realizację zajęć wspomagających przeznaczamy 187 mln zł. Środki będą pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

Zajęcia będą organizowane:

wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;

dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów).

Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności

2 lipca br. Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia ogłosił program profilaktyki krótkowzroczności u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej. Badania przesiewowe zrealizuje zespół ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. dr. hab. Roberta Rejdaka. Obejmą one 900 dzieci z klas I-III z lubelskich szkół, tj. 300 uczniów z Lublina, 300 z gminy miejskiej, 300 z gminy wiejskiej z obszaru województwa lubelskiego. Zbadanych zostanie również 60 nauczycieli oraz 450 rodziców dzieci objętych tym programem.

Program będzie realizowany w IV kwartale br. Jego koszt w tym roku to 1,1 mln zł. W ramach programu zostaną przeprowadzone nieinwazyjne badania okulistyczne, m.in. ocena obrazu oka na postawie zdjęć cyfrowych. Ich wyniki będą przetwarzane z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji. Badania przesiewowe w szkołach zostaną poprzedzone akcją edukacyjną skierowaną do szkół w regionie.

Wyniki przeprowadzonych badań posłużą do wypracowania wniosków dotyczących występowania krótkowzroczności oraz innych wad wzroku wśród uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną.

Program to odpowiedź na poważny problem zdrowotny u dzieci w wieku szkolnym, jakim jest krótkowzroczność. Dotyka on coraz młodszych uczniów. Problem krótkowzroczności nasilił się w okresie pandemii i nauki zdalnej, kiedy uczniowie każdego dnia spędzali przed ekranem komputera po kilka godzin dziennie.