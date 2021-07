Czy uczniowie wrócą do szkół od września 2021? Jakie plany ma Ministerstwo Edukacji i Nauki w razie kolejnej fali pandemii koronawirusa?

Powrót do szkół - wrzesień 2021

Szef resortu nauki pytany w PR24 o powrót dzieci do szkół od września, przekazał, że ministerstwo przygotowuje się na pełny powrót do szkoły. "Nic na razie nie wskazuje na to, żeby było jakiekolwiek zagrożenie, ale oczywiście mamy w szufladach plany na wypadek, gdyby jednak czwarta fala przyszła i była rzeczywiście groźna" - zaznaczył Czarnek.

"Na razie jesteśmy pełni optymizmu i przygotowujemy się na pełny powrót do szkoły w trybie stacjonarnym" - dodał.

Czarnek wskazał na istotną rolę narodowego programu wsparcia uczniów po pandemii, zaprezentowanego przez MEiN.

