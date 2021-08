Polski Ład dla samorządów. Dodatkowe 8 mld zł w 2021 r. dla jednostek samorządu terytorialnego, gwarantowany poziom dochodów z tytułu PIT i CIT na poziomie co najmniej roku poprzedniego, nowa subwencja rozwojowa - to niektóre z rozwiązań programu Polski Ład dla samorządów, które przedstawił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Samorządowy Polski Ład

W informacjach dotyczących Polskiego Ładu dla samorządów opublikowanych w mediach społecznościowych przez kancelarię premiera wyróżniono rozwiązania przejściowe, docelowe rozwiązania stabilizujące, rozwiązania proinwestycyjne.

W rozwiązaniach przejściowych znalazło się dalsze uelastycznienie budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez dostosowanie reguł fiskalnych w związku z potrzebą wspierania ich w czasie pandemii, podniesienie limitu spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego, dodatkowe zasilenie jednostek samorządu terytorialnego w środki subwencyjne w wysokości 8 mld zł.

Polski Ład - nowe zasady finansowania samorządów

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przygotuje w ciągu dwóch tygodni projekt ustawy, w którym przekaże w IV kwartale 8 mld zł na poczet wydatków przyszłorocznych w celu stabilizacji wydatków i dochodów samorządów.

Ponadto wśród docelowych rozwiązań stabilizujących znalazły się: gwarancja dochodów dla samorządów, czyli gwarantowany poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego, wprowadzenie reguły stabilizacyjnej, zgodnie z którą dochody samorządów mają być mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego oraz uproszczenie systemu tzw. janosikowego i oparcie go na aktualnych dochodach roku bieżącego z CIT i PIT.

Wśród rozwiązań proinwestycyjnych Polskiego Ładu dla samorządów znalazło się: wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej - części rozwojowej, która obejmuje stałe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze inwestycyjnym oraz subwencję ustalaną na podstawie zobiektywizowanego algorytmu uwzględniającego poziom wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz liczbę mieszkańców, a także Rządowy Fundusz Polski Łady: Program Inwestycji Strategicznych obejmujący zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie, promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokość wsparcia inwestycji z programu wyniesie od 80 do 95 proc. wartości zadania.

Według danych KPRM łączny dochód jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016-2020 wyniósł prawie 1,3 bln zł, co ma stanowić wzrost o ok. 40 proc. w porównaniu do lat 2011-2015.

Wsparcie inwestycyjne dla samorządów z budżetu państwa - według danych KPRM - w latach 2016-2020 zwiększyło się o ponad 43 proc. w porównaniu do lat 2011-2015.

Ponadto - według danych kancelarii premiera - samorządy zakończył 2020 r. nadwyżką budżetową w kwocie ok. 5,7 mld zł, choć planowano deficyt rzędu ponad 21 mld zł. W informacjach KPRM oceniła, że pandemia nie wpłynęła negatywnie na fundusze samorządów.

Według prognozy KPRM w 2021 r. dochody jednostek samorządu terytorialnego będą wyższe łącznie o ok. 7,3 mld zł od kwot planowanych przez same jednostki samorządu terytorialnego. Według samorządów dochody z tytułu PIT wyniosą 57,3 mld zł, a z tytułu CIT 10,3 mld zł. Natomiast według resortu finansów dochody z tytułu PIT 61,8 mld zł, zaś z tytułu CIT 13,1 mld zł.

Według danych kancelarii premiera po I półroczu samorządy odnotowały nadwyżkę budżetową rzędu 22,4 mld zł, w tym: Warszawa - 1 mld zł, Gdańsk - 200 mln zł, Łódź - 140 mln zł.

Według kancelarii premiera po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse samorządów w 2022 r. samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. Dochody mają być wyższe o 4,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same jednostki samorządu terytorialnego. Według KPRM wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 9,6 proc.

Program Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.