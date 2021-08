Polski Ład - zakończył się nabór wniosków w pierwszej edycji funduszu

Polski Ład. BGK zakończył nabór wniosków w pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednostki samorządu terytorialnego złożyły niemal 8 tysięcy wniosków. W tym naborze na dofinansowanie inwestycji samorządów rząd przeznaczy 20 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami.

Pilotażowy nabór wniosków w programie trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każda gmina i związek JST mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie. Spośród 3025 JST i związków gminnych w Polsce, 2870 złożyło co najmniej 1 wniosek.

W pierwszej, pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorządy złożyły niemal 8 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Ogromne zainteresowanie samorządów pokazuje, że program jest trafiony „w punkt” – potrzeby inwestycyjne we wszystkich regionach Polski wciąż są bardzo duże. Jestem pewna, że program rządowy, który realizujemy w BGK sfinansuje inwestycje, na które lokalne społeczności często czekają od lat – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

​

Wnioski według priorytetów programu

W programie są 4 priorytety, a w nich 35 obszarów inwestycyjnych. Wnioski, które mieszczą się w pierwszym priorytecie mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet do 95 proc. wartości inwestycji, wnioski w drugim priorytecie mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania, w trzecim nawet na 85 proc. i w czwartym nawet 80 proc.

Podział złożonych przez samorządy wniosków według priorytetów programu:

Priorytet 1: 5612 wniosków na kwotę 72,7 mld zł

Priorytet 2: 1560 wniosków na kwotę 12,8 mld zł

Priorytet 3: 747 wniosków na kwotę 7,1 mld zł

Priorytet 4: 79 wniosków na kwotę 620,9 mln zł

Najwięcej wniosków z mazowieckiego, najmniej z opolskiego

Najwięcej wniosków złożyły samorządy z województw: mazowieckiego (1010 wniosków), wielkopolskiego (734 wnioski) i lubelskiego (605 wniosków). Najmniej wniosków wpłynęło z samorządów z województwa opolskiego i lubuskiego (odpowiednio: 251 i 279 wniosków).

Wnioski o najwyższej łącznej wartości złożyły samorządy z województw: mazowieckiego – 11,8 mld zł; śląskiego - 9,8 mld zł i małopolskiego- 8,9 mld zł.

Najwięcej wniosków złożyły gminy wiejskie – 53 proc. o łącznej wartości ponad 24 mld zł, a najmniej województwa - 0,3 proc. o łącznej wartości 1,6 mld zł.

Kolejne edycje Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych

Na podstawie raportu, przygotowanego przez BGK, komisja przy KPRM zajmie się przygotowaniem rekomendacji. Na jej podstawie Prezes Rady Ministrów zdecyduje o tym, które inwestycje dostaną dofinansowanie z programu. W pierwszej, pilotażowej edycji do podziału jest 20 mld zł. Będą jednak kolejne nabory, najbliższy ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który chcemy kontynuować w kolejnych latach. Program ma szansę stać się nowym mechanizmem stałego wspierania inwestycji samorządowych. Wierzę, że dzięki niemu samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, które wesprą zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – podsumowuje prezes BGK.