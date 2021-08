V Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego już 27-28 września 2021!

Płock po raz piąty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do udziału w Międzynarodowym Forum PPP, gdzie wymienią się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się online w dniach 27-28 września.

Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego są przyszłością samorządów. To właśnie dzięki dialogowi z sektorem biznesu miasta mają szansę na dynamiczny rozwój. Co roku podczas Międzynarodowego Forum PPP dzielimy się naszym doświadczeniem i zachęcamy innych samorządowców do tego, aby ośmielili się wykorzystywać tę formę współpracy − podkreśla Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka.

Pierwszego dnia odbędzie się debata dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na finanse samorządów. Podczas forum uczestnicy poznają najlepsze praktyki PPP w Europie i na świecie, a zaproszeni eksperci podsumują 12 lat rynku PPP w Polsce. Nie zabraknie również prelekcji poświęconych realizacji projektów PPP w zakresie efektywności energetycznej oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Po części merytorycznej przyjdzie czas na sesje warsztatowe o wymiarze praktycznym.

Szczególnie w czasach pandemii warto, aby samorządy szukały alternatywnych źródeł finansowania. Dochody wielu z nich gwałtownie spadły. Takim „kołem ratunkowym” może okazać się właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. O możliwościach, ale i zagrożeniach związanych z taką formą inwestowania będziemy dyskutować z ekspertami podczas tegorocznego Forum − mówi dr Rafał Cieślak, opiekun merytoryczny Międzynarodowego Forum Partnerstwo Publiczno-Prywatnego.

Drugi dzień wydarzenia upłynie na dyskusjach dotyczących projektów pakietowych PPP oraz dobrych praktyk w zarządzaniu umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Odbędzie się również panel poświęcony sprawdzonym i nowym modelom współpracy w tej formule w zakresie budownictwa komunalnego. Z kolei zaproszeni specjaliści będą debatować o przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Równolegle do paneli tematycznych odbędą się także sesje warsztatowe.

Praktycy PPP – konkurs na najlepsze projekty PPP

W trakcie tegorocznego wydarzenia odbędzie się również 2. edycja konkursu Praktycy PPP. Jego celem jest wyróżnienie i promocja przedsięwzięć samorządowych planowanych lub realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W zeszłorocznej edycji w kategorii „projekty realizowane” zwyciężyło Miasto Piastów (podmiot publiczny) oraz Piastów Spółka z o.o. (partner prywatny) za projekt: „Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą”. Z kolei w kategorii „projekty planowane do realizacji” laureatem zostały Gminy Wałbrzych oraz Lubliniec za projekt: „Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha oraz budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu” – projekt pakietowy.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Kancelaria Radcy Prawnego dr. Rafała Cieślaka.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej: www.forumppp.plock.eu.